Kellemes meglepetést hozott az augusztus a nyugdíjasoknak

Jelentősnek mondható, 912 forintos csökkenést mértünk az Mfor Nyugdíjas Árkosár értékében augusztus elején az azt megelőző hónaphoz képest, így egy idős személy havi nagybevásárlása a magyarországi hipermarketekben ebben a hónapban 29 339 forintba került. Ez egy hónap alatt kereken 3 százalékos árcsökkenésnek felel meg.

A csökkenés olyan mértékű, hogy ezzel gyakorlatilag a tavaly nyár végi, őszi árkosárérték állt vissza. Az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke így 0,9 százalékra mérséklődött, ez azt jelenti, hogy az idősek által jellemzően vásárolt termékek ára ilyen mértékben haladja meg a tavaly augusztusit. Forintosítva:

tavaly augusztushoz képest az árkosárérték „mindössze” 254 forinttal lett magasabb.

Hogy milyen termékek mekkora mértékű árváltozása okozza ezt az adatot, arról cikkünkben később még szót ejtünk. Azonban megfigyelhető, hogy egy, valamint két évvel ezelőtt is augusztusról szeptemberre volt egy, a mostanihoz hasonló mértékű áresés. Sőt, a három évvel ezelőtti gigainfláció alatt, mikor hónapról hónapra 1-1,5 ezer forintos áremelkedésekkel kellett szembesülniük az időseknek, szintén júliusról augusztusra meglepően lelassult az áremelkedés mértéke.

Áremelkedés helyett árcsökkenés jött

Fotó: Depositphotos

Az elmúlt hónapban nem számítottunk arra, hogy már most bekövetkezik az áresés, a havi alapon számított 1,5-2 százalékos emelkedés helyett érkezett a 3 százalékos csökkenés. Ezért az a jóslatunk, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke augusztusban akár 6 százalék alatti érték is lehet, bőven teljesült, sőt pesszimistának bizonyult. Úgy sejtjük, ez az évenként ismétlődő mintázat most következett be, és idén az ősz első hónapjára ismét visszaáll a havonta korábban mért emelkedési szint. Így becslésünk szerint szeptemberben valamivel 30 ezer forint alatti árkosárérték és 6,5-7 százalék körüli index várható.

Az ugyancsak a Klasszis Médiához tartozó laptársunk Privátbankár Árkosár-felmérése a teljes árkosárra vonatkoztatva ide kattintva olvasható. >>>

Módszertan Az ugyancsak a Klasszis Média által megjelentetett laptársunk, a Privátbankár már több mint 18 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól, bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink. A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására. Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Elképesztő áresések

A havi alapon mért háromszázalékos árcsökkenés alapvetően abból ered, hogy július elejéhez képest 10 százalékot meghaladó áremelkedést csak az alma esetében tapasztaltunk, ez a közkedvelt gyümölcs 22 százalékkal lett drágább. Emellett csak a tojás és a joghurt drágult észrevehető mértékben, 2,9-2,9 százalékkal.

Ezzel szemben 30 százalékkal lett olcsóbb a burgonya, 19,3 százalékkal a kenyér, 10,7 százalékkal pedig a májas.

Sőt, az összesen 21 termékből álló kosár más terméke is számottevően olcsóbb lett július elejéhez képest:

az étolajért 8,5,

a sajtért 6,9,

a tejért 4,5,

a lisztért 3,6 százalékkal kell kevesebbet fizetni.

Éves összevetésben a szinte változatlan árkosárérték abból ered, hogy 10 százaléknál nagyobb ármozgást 13 terméknél tapasztaltunk, de ebből hat esetben áremelkedésről, további hétnél pedig áresésről beszélhetünk.

Élelmiszerek, melyekért a tavaly augusztusinál jóval mélyebben kell az időseknek a pénztárcájukba nyúlniuk:

narancsléért 47,8,

tojásért 32,1,

almáért 22,

burgonyáért 19,

csirkemellért 15 ,

száraztésztáért 11,4 százalékkal.

Egy év alatt jelentősen csökkent viszont a következő termékek ára:

tejföl 40,6,

párizsi 35,2,

liszt 23,9,

kenyér 16,4,

sajt 14,8,

margarin 12,6,

joghurt 10 százalékkal.

Mennyit is számít a tizenharmadik havi nyugdíj?

Mint cikkünk elején bemutattuk, egy év alatt az árkosárérték 0,9 százalékkal nőtt, az időseket pedig év elején 3,2 százalékos nyugdíjemelés illette meg.

Kétéves időtávot vizsgálva azt látjuk, az idősek nagybevásárlása 2,9 százalékkal, míg az ellátásuk ez idő alatt 12,8 százalékkal emelkedett.

Három évre visszatekintve az árkosár termékei 14,3 százalékkal drágultak, míg a nyugdíjak ugyanekkor 35,5 százalékkal nőttek.

Négy év után a pénztári blokkon 52,2 százalékkal magasabb összeg szerepel, a postás pedig 59 százalékkal több pénzt hoz nyugdíjként. Ha a kormányzati kegyként emlegetett 13. havi juttatást nem vennénk figyelembe, akkor az időkori ellátások emelkedésének mértéke csak 49,6 százalék lenne.

Ha pedig öt évre nézünk vissza, akkor azt tapasztaljuk, a drágulás mértéke 67 százalék, míg az időskori ellátás 69,2 százalékkal emelkedett. Ez utóbbi mérték a 13. havi nyugdíj nélkül csak 56 százalékra rúgna.

Az Mfor Nyugdíjas Árkosár korábbi cikkei ide kattintva olvashatók. >>>