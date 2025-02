A könyvelők a nyugdíjemelést jobb ötletnek tartják, az ÁFA-trükközések helyett

Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

A témához tehát nincs szükség fondorlatos áfa visszatérítési, zöldség- gyümölcs és tejtermékes fogalmakra: ha a kormány javítani szeretne a kisnyugdíjasok helyzetén, ezt úgy is lehet csinálni, hogy ne okozzon vele egyáltalán üzleti adminisztrációs feladatot és ne keletkezetten semmilyen visszaélési lehetőség. Ez azonban azonnal százmilliárdokkal növelné a költségvetési hiányt, amit adóemeléssekkel lehet elsősorban kompenzálni.”

A könyvelők azt írják Facebook bejegyzésükben , „hogy Lengyelországban létezik egy kevésbé fondorlatos 13. és 14. havi nyugdíj. A minimálnyugdíjjal egyenlő 13. havi nyugdíjat 2019-ben vezették be, és azóta rendszeresen folyósítják. A 2023-tól törvénybe iktatott 14. havi nyugdíj azoknak jár, akiknek a havi nyugdíja alacsonyabb bruttó 2900 zlotynál (mintegy 248 ezer forintnál). A küszöb átlépése esetén arányosan alacsonyabb összeget fizetnek ki.

Az MKOE szerint ezzel az intézkedéssel több probléma is lehet:

Az MKOE elnöksége rendkívüli egyeztetést tartott, miután Orbán Viktor szombati évértékelő beszédében különféle adóügyi változtatásokat jelentett be, amelyek a szervezet szerint a közelgő választásokra tett engedményként értelmezhetők — írja az egyesület Facebook oldalán, amiről a 444 számol be .

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) szerint a nyugdíjasok számára tervezett áfa-visszatérítés súlyos adminisztrációs terhet jelent majd, és visszaélésekre is lehetőséget adhat.

