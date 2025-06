Lassan kikopik az árrésstop hatása a nyugdíjasok árkosarából

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Lássunk csodát, így is történt, a kormányzat a káoszosnak ígérkező havi egy-kétezer forintos áfa-visszatérítés helyett egyszeri 30 ezer forint élelmiszer-utalványt juttat az időseknek az ősszel.

Meglehetősen rövid életűnek bizonyult Orbán Viktor ígérete a nyugdíjasok áfa-visszatérítéséről. A miniszterelnök még februári évértékelőjén jelentette be , hogy ősztől a nyugdíjasok visszakapják a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek áfáját. Ám lapunk egyrészt kiszámította , ez az összeg havonta legfeljebb mindössze kétezer forintot jelentene , másrészt arra is rámutattunk, a rendszer kiépítése jelentős befektetést igényelne főleg a kisebb boltok esetében.

A havi szinten mért 1,7 százalékos árkosárérték-emelkedés igen furcsán jelenik meg az egyes termékek árában. Ebben a hónapban nem találtunk olyan árut, melynek ára 10 százalékot meghaladó mértékben csökkent volna, a legnagyobb áresést, 5,6 százaléknyit a joghurt produkálta. Ellenben három termék árában is jelentős, 10 százalékot meghaladó mértékű emelkedést tapasztaltunk. Az alma 37 százalékos drágulása kimagasló, emellett a narancslé 14,6, a sertésmájas pedig 11,4 százalékkal kerül többe, mint május elején.

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

Hogy az indexérték csökkenni fog, azt egy hónappal ezelőtti cikkünkben is előrevetítettük. Az áremelkedés miatt azonban az átalunk várt 5-6 százaléknál magasabb, mint említettük, 7,4 százalék lett az egy év alatt bekövetkezett áremelkedés. Mivel tavaly nyáron igen erőteljesen (a mostaninál nagyobb ütemben) emelkedett az árkosárérték, arra számítunk, bár az árnövekedés ismét gyorsulni fog, de ez csökkenő indexértékkel fog párosulni. Úgy véljük, az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index érték nagyjából 1 százalékponttal, körülbelül 6,5 százalékra mehet le júliusra.

Tavaly májusról júniusra egy elég jelentős emelkedés volt leolvasható az árcédulákról, ennél kisebb mértékű a most tapasztalt árnövekedés. Ennek köszönhetően az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke 7,4 százalékra lassult . Ez azt jelenti, hogy egy idősnek 2057 forinttal kerül többe a havi nagybevásárlás, mint tavaly június elején.

Ismét gyorsult az idősek árkosarában szereplő termékek árának emelkedése, a májusi 1,1 után most 1,7 százalékkal nőtt az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke. Az éves drágulás továbbra is igen jelentős, az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index 7,4 százalékos értéket mutatott a nyár első hónapjának elején, ami bőven meghaladja az év eleji nyugdíjemelés mértékét. Ami viszont kellemetlen meglepetés: az idősek által jellemzően vásárolt termékek több mint felénél mértünk egy év alatt tíz százaléknál magasabb áremelkedést.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!