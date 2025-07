A nyugdíjasok majdnem fele 200 ezernél kevesebbet nyugdíjat kap

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A nemek közötti különbségek továbbra is jelentősek: a férfiak 55 százaléka (468 ezer fő), míg a nők 68 százaléka (953 ezer fő) kapott az átlagnál kevesebb nyugdíjat.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissen megjelent Magyarország, 2024 című évkönyve részletes képet ad a hazai nyugdíjrendszer aktuális állapotáról is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!