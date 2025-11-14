Nyugdíjszakértő tisztázta a gyökeres változásról szóló álhíreket

Végigfutott a magyar sajtón egy álhír, hogy megszűnik a hagyományos nyugdíjkorhatár, de a rendszer nem változik a jövő évben – mondta Farkas András nyugdíjszakértő a Díványnak.

A férfiak tehát jövőre is kizárólag a 65. életévük betöltésével igényelhetnek öregségi nyugdíjat. A nők esetében sem változik a helyzet: az 1957-ben, vagy később született nők szintén 65 éves korukban vonulhatnak nyugdíjba. Kivételt képeznek ez alól a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők, akik a jelenlegi rendszerhez hasonlóan jövőre is igényelhetnek kedvezményes nyugdíjat. Ehhez a Nők40 kettős időfeltételét kell teljesíteniük.

Ahogy az Mfor csütörtökön megírta: az újonnan bevezetett 14. havi nyugdíj első részletét februárban kapják meg az érintettek.