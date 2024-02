Ő lehet Novák Katalin utódja? Váratlan meglepetés született

Cikkünk írása előtt néhány nappal szavazást indítottunk, amelyben arról kérdeztük a Klasszis Média Lapcsoport olvasóit, hogy az államfői casting során leggyakrabban előkerülő lehetséges jelöltek közül kit látnának legszívesebben a Sándor-palotában.

Nos, ahogy az grafikonunkon is látszik, olvasóink a köztársasági elnöki posztot nem egy politikusnak, hanem a jelenleg a Liverpoolban focizó, a magyar válogatottat Eb-szereplésig vezető Szoboszlai Dominiknak adnák. Szükséges vezetői tapasztalata csapatkapitányként kétségkívül akad, ám ezzel együtt azért viszonylagos biztonsággal kijelenthető, hogy Magyarország következő államfője nem a Szoboszlai vezetéknevet viseli majd.

A magyar válogatott játékosai a Himnuszt éneklik, középen Szoboszlai Dominik, mellette Nagy Ádám. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A tényleges esélyes?

A szavazatok 19,3 százalékát kapott Navracsics Tibor jelenleg az Orbán-kormány területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős minisztere, akit Novák lemondása után szinte azonnal az egyik lehetséges utódként kezdtek emlegetni.

A napokban Navracsics egyébként reagált is ezekre a találgatásokra, elárulta, nem kapott megkeresést az államfői poszttal kapcsolatban, így nem is gondolkozott a kérdésen. Az ugyanakkor feltűnő, hogy a miniszter nem mondott egyértelműen nemet, így bármi elképzelhető – akár az is, hogy a rá szavazott olvasóinknak végül igaza lesz.