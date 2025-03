Oda lehet a kormány álma: betesz a magyar akkumulátorgyáraknak az EU könnyítése

Az európai autógyártókon évek óta komoly nyomás van a CO2-kibocsátás csökkentése miatt, így a cégek a nagyobb nyereséget biztosító benzines és dízel autóikat folyamatosan ki kellett, hogy vezessék, helyette pedig elektromos kocsikat kellett piacra dobniuk, amelyek a fejlesztések és az esetleges kisebb eladási számok miatt sokszor komoly mínuszokat hoztak számukra. Ráadásul immár az európai piacokon is megjelentek a kínai gyártók, amelyek eleinte egy-egy nyugati márkát másoltak, majd ezen túllépve saját fejlesztésekkel rukkoltak ki, egyre komolyabb konkurenciát jelentve a német, francia és olasz vállalatoknak. A helyzet valószínűleg Donald Trump beiktatásával és az amerikai elnök vámpolitikájával vált tarthatatlanná. Az ugyanis azzal fenyeget, hogy a tradicionális európai gyártók komoly piacveszteséget szenvednek el az Egyesült Államokban, miközben otthon is kihívások elé néznek.

Az Európai Bizottság hétfőn engedett az európai autógyártók nyomásának, és egy helyett három évet adott nekik az új CO2-kibocsátási célok teljesítésére a személygépkocsik és kisteherautók esetében. Ez azzal járhat, hogy a gyártók kevésbé lesznek motiváltak az elektromos átállás felgyorsítására, így az ilyen autók iránti kereslet is alacsonyabb lehet. Mindez lehangoló hír lehet a Magyarországra települt akkumulátorgyárak számára, hiszen a tavalyi mélyrepülés után aligha várható gyors fellendülés.

