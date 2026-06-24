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Makró Adó Állami költségvetés Hernádi Zsolt Kármán András Mol

Odacsap egyet a kormány a Molnak, még több különadót szednének be

mfor.hu

Továbbra is az állam nyerhet a legtöbbet az orosz olajon.

Kármán András pénzügyminiszter terjesztette be azt az új törvényjavaslatot, amely megváltoztatná a kőolajtermék-előállítókat terhelő, az „extraprofit” után fizetendő különadó számítását – írja a 24.hu.

A tavaly elfogadott törvény tervezett módosítása szerint továbbra is fizetni kellene, sőt jövőre sem vezetnék ki. 

Az új szabályozás szerint ezután is a Brent és az orosz Urál típusú kőolaj hordónkénti árkülönbözete alapján számítják az adót. Az adó a hordónként 2 amerikai dollárt meghaladó, de 5 amerikai dollárt meg nem haladó résznél 50, az 5 amerikai dollárt meghaladó résznél 95 százalék.

A módosítás  először a 2026. augusztus havi kötelezettségre alkalmazandó. A javaslat nem nevesíti a Molt, de ez az olajcég adójának növelését jelenti, a kormány számításai szerint (előzetes hatásvizsgálata) ez idén 6,25 milliárd, jövőre 15 milliárd forint többletbevételt jelent a költségvetésnek.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója korábban többször is bírálta a különadót. Kármán András miniszteri meghallgatásán pedig arról beszélt, hogy az azonnali kivezetés nem reális, de a cél a különadók rendszerének fokozatos csökkentése.

 

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