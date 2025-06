Odacsapott a magyar influenszereknek a versenyhivatal

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A GVH egy európai uniós vizsgálat keretében 28 magyar influenszer tevékenységét értékelte. Ez alapján csak 20 százalékuk tartotta be teljeskörűen a szabályokat, 54 százalékuk részben tett eleget a kötelezettségeinek (például csak idegen termékek esetén jelezték a promóciót), a maradék 26 százalék pedig egyáltalán nem tüntette fel, ha fizetett együttműködés keretében posztolt valamit.

A GVH már hat eljárást is megindított ezzel kapcsolatban, és egy esetben már le is zárult az eljárás, méghozzá 920 ezer forintos bírság kiszabásával, amiért a Rolix YouTube-csatorna nem jelezte egyértelműen a fizetett tartalmakat. A bírságot egyébként nem az érintett influenszernek, hanem a vele dolgozó reklámügynökségnek kell kifizetnie.

