Ők taroltak az idei Footgolf Csúcs Kupán

Napsütéses időjárásban rendezték meg a kilencedik Footgolf Csúcs Kupát vasárnap, a kisoroszi golfpályán. 18 szakaszon keresztül rúgták a játékosok a futball labdát, megcélozva az erre külön kialakított lyukakat.

Győztes Újságírók csapata

A játékosok többsége játszotta már ezt a játékot, ám sokan most próbálták ki először, és alig tudtak betelni a golfpálya nyújtotta természeti környezettel. Ezúttal az Országgyűlés, az Újságírók, a BorÁszok, a Művészek és az Üzletemberek csapata versenyzett egymással.

Második Országgyűlés csapata

A négy fős csapatok egyidőben kezdték meg a versenyt, más-más elrúgótól, így közel együtt fejezték be a játékot. Csalódott az, aki csak abban bízott, hogy elég nagyot rúgni a labdába, hiszen legalább ennyire fontos a footgolfban a pontosság és az, hogy mindvégig összpontosítani kell. - Nagyon szoros versenyen vagyunk túl. Az egyéni legjobbak között 1-2 pont különbség volt, a harmadik és negyedik helyezettek azonos pontszámmal végeztek, köztük az utolsó kilenc szakaszon elért jobb eredmény döntött – avatott be a részletekbe Forgács István, a rendező HGS PR Ügynökség vezetője, hozzátéve: - Sok hívást kaptam már a kupa előtt is, mik is a szabályok és hogyan kell öltözködni, szinte lázban égtek a leendő játékosok. A verseny végén mosolygós arccal jöttek le a játékosok a pályáról, még akkor is, ha elfáradtak a háromórás footgolfban. Volt, aki egyenesen kijelentette, ezt a játékot neki találták ki.

Harmadik BorÁszok csapata

A csapatversenyt az Újságírók nyerték az Országgyűlés és a BorÁszok előtt, negyedik a Művészek, ötödik az Üzletemberek csapata lett. Az egyéni verseny végeredménye: 1. Bódi András (Országgyűlés) 2. Szabó Gergő (Országgyűlés) 3. Selmeczi Richárd (Újságírók)

Negyedik Művészek csapata

A Csúcs Kupa fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

Az esemény főtámogatója: E.ON Energiakereskedelmi Kft., támogatói a Porsche Hungária Kft., a Béres Gyógyszergyár Zrt., a Bonafarm Csoport és az Izsáki Házitészta Kft. voltak. A privatbankar.hu, az mfor.hu és a piacesprofit.hu voltak a médiatámogatók.