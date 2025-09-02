Oké, hogy hosszú Orbán Viktor kifutópályája, de sikerül még az idén felemelkedni?

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Csabai Károly
Azt már július vége óta tudjuk, hogy a második negyedéves GDP-adatok ismeretében már a kormány 1 százalékos gazdasági növekedési tervének a teljesüléséhez is kisebbfajta csoda szükségeltetne. A kedd reggel közzétett részletes adatok még borúsabb képet festenek mind a jelenlegi helyzetről, mind a kilátásokról.

Mint arról beszámoltunk, a kedd reggeli második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megerősítette az első becslés adatait, azaz a magyar gazdaság a második negyedévben negyedéves alapon 0,4 százalékkal bővült, míg éves alapon a növekedése a nyers adatok szerint 0,1, a kiigazított adatok szerint 0,2 százalék volt.

Kíváncsiak lettünk volna, mit szól ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és annak irányítója, Nagy Márton. Akinek már az előző két évre, 2023-ra és 2024-re szóló GDP-növekedési prognózisa sem jött be – nagyon nem –, és már most biztos, hogy az idei sem fog. A 3,4 százalékos bővülési terveket előbb 2,5 százalékra szállították le, majd amikor már szinte senki a világon nem várt akár 1 százalékos pluszt – köztük a Magyar Nemzeti Bank se, amely a június végén publikált Inflációs jelentésben az előrejelzését 0,8 százalékosra rontotta –, a kormány 1 százalékra szállította le a GDP-prognózisát.

Ám a KSH második becsléséről ezúttal az NGM reakcióját nélkülöznünk kell, lévén, hogy Nagy Márton tárcája azt nem kommentálta. (Más kérdés, hogy a korábbi adatok apropóján a sajtónak elküldött minisztériumi közleményekben sem volt érdemi szakmai tartalom, azok inkább a jövő évi választások megnyerését szolgáló politikai lózungok sulykolására szolgáltak.)

Az elemzők azonban szokás szerint jóval közlékenyebbek voltak.

A magyar gazdaság továbbra sem képes növekedési pályára állni, hiszen 2022 közepe óta a GDP volumene az akkor szint körül fluktuál – összegzett Virovácz Péter. 

Az ING Bank vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy termelési oldalon a mezőgazdaság jelentős negyedéves bázisú esést mutatott fel, miközben az ipar és a szolgáltatások is csekély mértékben növekedtek.

Az építőipar azonban kirívóan magas, 6 százalékos negyedéves bázisú növekedést mutatott, így csekély súlya ellenére nagyrészt ennek a szektornak köszönhető, hogy végül a magyar gazdaság elkerülte az újabb technikai recessziót.

Mivel az előzetes adatközlés pozitív meglepetést hozott, így most azt mondhatjuk, hogy az ipar negyedéves bázisú növekedése és a vártnál erősebb építőipari teljesítmény áll a meglepetés mögött – jelentette ki Virovácz.

A fordulatot itt talán az állami építkezések okozhatták, amelyek egyébként is nagyban szokták magyarázni az ágazat termelésének volatilitását – jegyezte meg Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza emlékeztetett arra, hogy továbbra is gyengén teljesít az ipar: a külső kereslet alacsony, a húzó iparágnak szánt jármű- és akkumulátorgyártás köhög, az ágazat hozzáadott értéke 3,3 százalékkal mérséklődött – itt még mindig nem látszódnak a kilábalás jelei.

Felhasználási oldalon az ING Bank vezető közgazdásza szerint a legfontosabb fejlemény, hogy a háztartások fogyasztási kiadása ismét érdemben bővült, miután az első negyedévben jelentősen fékeződött a növekedés. Ez mindenképpen kedvező hír, hiszen nem folytatódott a fogyasztás bővülésének fékeződése. A háztartások tényleges fogyasztásának emelkedését nagyban támogatta a természetbeni társadalmi juttatások markáns emelkedése. A szigorú költségvetési kontroll képének továbbra is ellentmond, hogy a közösségi fogyasztás újfent jelentősen nőtt.

A beruházások területén azonban Virovácz szerint kiábrándító a kép: az az elmúlt 12 negyedévben immáron tizenegy alkalommal zsugorodott. Rendkívüli mértékben nőtt eközben a bruttó felhalmozás. A negyedéves bázison mért több mint 10 százalékos növekmény szerinte két dologra utalhat. Egyrészt a vámháború miatt jelentősen megnőtt a készletezés. Ez vissza is tükröződik az áruimport megugrásában. Másrészt számos beruházás kerülhetett olyan fázisba, amelyet már hamarosan aktiválnak, így ezek egyelőre még csak a készletállományt növelik és a következő negyedévekben sorolódhatnak át a beruházások sorára.

A hozzáadott érték volumenében bővülést jelző ipari teljesítmény mellett mindenképp meglepő az ING Bank vezető közgazdásza számára, hogy az export szűk két százalékkal zuhant az első negyedévhez képest. Vélhetően itt is a vámháború hatása áll a folyamat mögött – mutatott rá Virovácz. Az első negyedévre előrehozott export után a vámok életbe lépésével fékeződött a kiviteli aktivitás.

Ami a klasszikus, éves bázisú növekedési mutatókat illeti, a mezőgazdaság két számjegyű visszaesést regisztrált a második negyedévben a kedvezőtlen időjárási körülmények hatására. Regős szerint itt elsősorban az aszálynak van jelentős szerepe, de még az első negyedévről a száj- és körömfájás hatásai is áthúzódhattak. A mezőgazdaság súlya nem nagy, de egy ekkora változás nyomot hagy a GDP-n, 0,3 százalékpontot vett el a növekedésből.

A feldolgozóipar 4,4 százalékos visszaesést mutat. A szolgáltatások továbbra is segítik a növekedést, de jól láthatóan alacsonyabb sebességbe váltott a tempó: a korábbi 2 százalék körüli növekedés inkább idénre 1 százalékra lassult.

Alapvetően tehát elmondható, hogy mára már a gazdaság egyik területe sem képes tartósan jelentős erőt képviselni, ami mindenképpen strukturális problémákat jelez – hangsúlyozta az ING Bank vezető közgazdásza.

Szerinte felhasználási oldalon az éves bázisú indexek alapján elmondható, hogy a belső kereslet rendkívüli mértékben nőtt a második negyedévben. E mögött elsősorban bázishatások húzódnak meg a megugró háztartási és közösségi fogyasztás révén, és a készletváltozás is nagyot hajthatott felfelé. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza azt emelte ki, hogy a háztartások fogyasztási kiadása 5,0 százalékkal bővült – ez egy nagyon szép eredmény és egyben visszatérés a tavalyi erőteljes szintre. A növekedést itt Regős szerint a reálbérek növekedése és talán az óvatossági motívum oldódása okozza. 

Ezzel szemben a beruházási aktivitás 7 százalékos év/év visszaesést mutat – hangsúlyozta Virovácz. Ez utóbbi folyamat összhangban van a költségvetési helyzettel, valamint a vállalatok csökkenő rendelésállománya és a bizonytalan növekedési kilátások okozta alacsony bizalommal. A nettó export négy egymást követően negyedévben is fékezte a gazdaság összteljesítményét. Ám amit a második negyedévben láttunk, arra legutóbb a Covid előtti időszakban volt példa, hiszen bő 3 százalékpontos volt a negatív hatás.

Előretekintve

az ING Bank vezető közgazdásza úgy véli, a magyar gazdaság legfontosabb gátja továbbra is a lanyha üzleti és fogyasztói bizalom, amely a polikrízis előtti utolsó években (2018-2019-ben) historikus csúcsokon állt.

A kiszámíthatatlan külső helyzet és a bizonytalan növekedési kilátás fékezi a beruházási aktivitást. A magasan ragadó infláció pedig a megtakarításokat ösztönzi és nem a fogyasztást. A kormányzati beavatkozások pedig egyelőre tartós fordulatot nem tudtak hozni az üzleti és fogyasztói bizalom élénkítésében, bár magát a gazdasági növekedést segítik. A választások előtt vélhetően tovább erősödő közösségi fogyasztás hozhat további pozitív változást, ám ettől eltekintve gyenge a strukturális összkép.

A külső kereslet esetében sem számíthatunk gyors fordulatra Virovácz szerint, látva a német gazdaság hektikusságát és a francia belpolitikai bizonytalanságot. A német beruházási program és az uniós védelmi kiadások emelése pedig vélhetően csak 2026–2027-ben kezdi el éreztetni majd pozitív hatását.

Mindezek fényében az ING Bank idén 0,7 százalékos GDP-növekedéssel kalkulál csupán.

A fogyasztás vezérli majd ezt a növekedést, miközben a beruházások az egymást követő harmadik évben foghatják vissza a gazdaság teljesítményét. Emellett a nettó export változása is jelentős negatív hatást fejt ki a gazdaságra.

Az elkövetkező két évben átlagosan 2,5-3,0 százalék közötti gazdasági növekedésre számítanak az ING Banknál, amelyben a tovább élénkülő fogyasztás és a lassan javuló beruházási dinamika is közre játszhatnak, valamivel kiegyensúlyozottabb növekedési szerkezetet biztosítva. Hosszabb távon azonban a tőkeállomány három éven át elmaradó növekedése és a demográfiai helyzet romlása egyre kevésbé teszi lehetővé, hogy a magyar gazdaság komolyabb egyensúlyvesztés nélkül legyen képes tartósan 3 százalék feletti tempóban bővülni – hívta fel a figyelmet Virovácz.

A keddi adat alapján Regős amondó, hogy megerősíthető a korábbi várakozása, miszerint a gazdaság az idén szerény mértékű, 0,5 és 1 százalék közötti növekedésre lehet képes – azaz a recessziót várhatóan sikerül elkerülni.

A növekedéshez a fogyasztás érdemben hozzájárul, míg az export gyengélkedése jelentős visszahúzó erőt jelent – az európai és azon belül is elsősorban a német és osztrák gazdaság magára találása még várat magára. Ez kihat a beruházásokra is, amelyet tovább fékez a hazánknak járó uniós források visszatartása mellett az állami és önkormányzati forráshiány is. A beruházásokat a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint segítheti az Otthon Start és a Lakhatási Tőkeprogram elindulása, míg a fogyasztást a reálbérek emelkedése mellett a kormányzati kedvezmények (szja-mentesség egyes csoportoknak, családi adókedvezmény növelése) támogathatják. Az export feltámadására is szükség lenne persze – ehhez azonban a nagy gyárak beindulása csak az egyik tényező, fontos lenne, hogy a már meglévő üzemek is nagyobb kihasználtsággal termeljenek.

Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője úgy véli, hogy az idei évben a gazdasági növekedés még mérsékelt maradhat.

A bázishatások miatt az éves növekedési ráta a harmadik negyedévben ugyan jelentős gyorsulást mutathat, 1 százalék fölé, azonban az egész éves bővülés ezzel együtt is legfeljebb csak 1 százalékot tehet majd ki.

A kedvező folyamatok fennmaradása esetén a gazdasági növekedés jövőre dinamizálódhat csak – közölte Molnár –, az MGFÜ várakozásai szerint 3 százalékos ütem környékére. Ennek fő hajtóereje továbbra is a fogyasztás lehet, azonban arra számítanak, hogy a beruházások és az export is támogatja majd a gazdasági növekedést.

A második negyedéves gazdasági teljesítmény ismeretében

az Erste kisebb mértékben tovább korrigálta lefelé a 2025-ös növekedési előrejelzését, a korábbi 0,8 százalékról 0,5 százalékra – közölte Nyeste Orsolya.

A bank vezető makrogazdasági elemzője óvatosságra intőnek tartja egyelőre, hogy az ipar rövid távú kilátásai továbbra sem igazán javulnak, és a nagy beruházások termőre fordulásának időszaka tovább késik. Részben emiatt nőnek a bizonytalanságok a munkaerőpiacon is. Ennek ellenére a háztartások fogyasztásának növekedést támogató szerepe megmaradhat, és ez elkövetkező negyedévekben – zömmel a kormányzati intézkedések nyomán – akár erősödhet is. Biztató jel lehet Nyeste szerint az augusztusi bizalmi indexek javulása is. 

Az Ersténél 2026-ra továbbra is látnak esélyt a pozitív fordulatra. Az EU és az USA között megszülető vámmegállapodás hatására a vámháború okozta bizonytalansági faktor valamelyest enyhült. Ez párosulva a német gazdaság várt élénkülésével ismét növelheti a magyar exporttermékek iránti külső keresletet, ami lassan a várva várt beruházási fordulatot is elhozhatja.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

