Októberben végre egy kicsit többet tudtak vásárolni a magyarok

2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült a forgalom volumene – szeptemberben nem jelentett havi bővülést a KSH, így ez pozitív fejlemény.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2025. októberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,1 százalékkal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,2 százalékkal bővült. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt.

A KSH jelentéséből kiderül: az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott. (A részadatok összege a kerekítési szabályok miatt tér el a 100 százaléktól.)

Az adatok részletesebb elemzésével hamarosan jelentkezünk az Mforon!