Olcsóbb benzint kapnak karácsonyra az autósok

Ha visszafogott ütemben, de az elmúlt napokban is olcsóbb lett a tankolás Magyarországon. Ennek hátterében szokás szerint a nemzetközi folyamatok állnak, hiszen a Brent olaj ára a lélektani 60 dolláros szint alá csúszott. Emiatt a hazai töltőállomásokon mind a benzin, mind a gázolaj ára néhány forinttal lejjebb került.

Ahogy cikkünk elején már jeleztük, a hazai árak változása nem magyar sajátosság, hanem európai trend, más országokban is ugyanezt láthattuk. Ugyanakkor örömteli, hogy az európai rangsorban a relatív pozíciónk nem változott. Ezt tükrözi, hogy az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten az Európai Unióban kilenc olyan országot találtunk, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kellett leszurkolni, mint nálunk. Egy héttel korábban ugyanaz volt a helyzet. Ugyanakkor az év nagy részében rendre tíznél is több ilyen ország volt.

Mindez a régiós összevetésben is tükröződött, így ezúttal is szerencsére azt mondhatjuk, hogy Közép-Európában az áraink a középmezőnyben vannak.

A gázolajnál is követték a magyar árak az európai trendeket, ráadásul itt még sikerült relatíve felülteljesíteni. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak pozíciója egy helyet változott, ezen a héten is tizenegy olyan országot láthattunk, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon, míg a múlt héten tizenkét ilyen uniós tagállam volt.

A fentiek ellenére a régiós árak összevetésénél sajnos továbbra is azt láthatjuk, hogy a magyar autósoknak sokat kell fizetni. Közép-Európában a magyarországinál változatlanul csak Romániában és Ausztriában kell többet fizetni a dízelért.

Az esetleges ukrán béke húzza le az árakat

A piacon ezen a héten is áresést láthattunk az olajpiacon, így az európai piacokon irányadó Brent árfolyama 60 dollár alá csúszott. Ennek köszönhetően folytatódott az egy hete is látott áresés. Az olajárak pénteken is lefele csorogtak, így a második egymást követő héten is alacsonyabban zárhatnak majd. A piaci szereplők abban bíznak, hogy az orosz-ukrán békemegállapodás javuló kilátásai ellensúlyozták a venezuelai olajszállító tartályhajók blokádja miatti ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt mondta, hogy úgy véli, az ukrajnai háború befejezéséről szóló tárgyalások „közel vannak valamihez”. Nagy kérdés persze, hogy az Egyesült Államok képviselői milyen eredményre jutnak a hétvégi tárgyalásukon az orosz tisztviselőkkel.

Az olajpiacon a másik lehetséges geopolitikai katalizátor a fent említett venezuelai blokád. Az ugyanakkor nem világos, hogyan fogja az Egyesült Államok érvényesíteni Trump azon bejelentését, miszerint blokád alá veszi a szankciók alatt álló tankhajókat, amelyek belépnek és kilépnek Venezuelából. Ugyanakkor jelzésértékű: az amerikai parti őrség a múlt héten lefoglalt egy venezuelai olajszállító tartályhajót.

A mostani folyamatok, vagyis az olajár esése az elemzők szerint korlátozott, és idővel megállhat. A Bank of America szakértői arra számítanak, hogy az alacsonyabb olajár csökkenti a kínálat mennyiségét, ami megakadályozhatja az árak szabadesését.

A fentiek miatt az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a jövő héten sem lesz fordulat a hazai benzinkutakon. Továbbra is lassan lemorzsolódó árakra számítunk, 3-5 forintos csökkenés reális lehet, igaz, a karácsony miatt az is elképzelhető, hogy a töltőállomások kivárnak és csak minimális ármozgást láthatunk majd.

