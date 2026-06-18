Olcsóbb lesz az üzemanyag, már tényleg nagyon közel vannak a védett árak

Péntektől újabb, bruttó 7-7 forintos árcsökkentés érkezik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában – számol be róla a holtankoljak.hu.

A héten bejelentett változások összességében már számottevő mérséklődést eredményeznek, különösen a gázolaj esetében. A kedvező folyamatok hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az üzemanyagárakra.

2026.06.18-án még ezek az átlagárak:

95-ös benzin: 627 forint/liter

Gázolaj: 639 forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor bejelentette, hogy mivel a piaci árak hamarosan a védett árak alá süllyedhetnek, a kormány a március 10-e óta érvényben lévő hatósági intézkedés kivezetéséről döntött. Erről itt olvashatnak:

Kapcsolódó cikk A kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat A piaci árak hamarosan alacsonyabbak lehetnek.

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