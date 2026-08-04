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Olcsóbb lett az euró, a dollárral szemben is belehúzott a forint

mfor.hu

Közel három hete volt utoljára 314 alatt a dollár-forint árfolyam, kedd estére sikerült ennyit erősödnie a magyar fizetőeszköznek. Az euróárfolyam is 360 felé tart.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,11 forintról 361,49 forintra csökkent 18 órakor, napközben 361,34 forint és 364,49 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 390,43 forintról 387,54 forintra süllyedt, míg a dolláré 316,32 forintról 313,68 forintra gyengült.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1509 dollárról 1,1525 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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