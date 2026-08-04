Olcsóbb lett az euró, a dollárral szemben is belehúzott a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére – írja az MTI.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,11 forintról 361,49 forintra csökkent 18 órakor, napközben 361,34 forint és 364,49 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 390,43 forintról 387,54 forintra süllyedt, míg a dolláré 316,32 forintról 313,68 forintra gyengült.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1509 dollárról 1,1525 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.