Makró Élelmiszeripar, agrárium Kiskereskedelem Szlovákia

Olcsóbb lett az euró az elmúlt hetekben, de érdemes-e Szlovákiába menni vásárolni?

A határ túloldalán akár 30 százalékkal is olcsóbb lehet a vöröshagyma, vagy az alma az euró-forint árfolyam változásának köszönhetően. Húsokkal és tejtermékekkel is jól lehet járni a határ túloldalán.

Nagymértékben erősödött a forint az euróval szemben az utóbbi időszakban: hat hét alatt 400 közeléből 360-ra esett az árfolyam. Ez közvetlen hatással van arra is, mennyire éri meg az eurozónában, például Szlovákiában bevásárolni: a Pénzcentrum összehasonlította a szlovákiai és a magyarországi Lidl akciós kínálatát és árait.

A legtöbb termék Szlovákiában olcsóbb. A vöröshagyma a magyarországi 179 forinttal szemben Szlovákiában 123 forintnak megfelelő összegért kapható, az alma esetében a 649 forintos magyarországi árral 457 forintnyi eurós ár áll szemben. A kigyóuborka azonban olcsóbb Magyarországon.

A húsoknál és tejtermékeknél szintén inkább a szlovák árak alacsonyabbak: az egész csirke plusz combbal (866 forint a 999 forinttal szemben) és a szeletelt ementáli sajt (431 forint az 539 forint ellenében) alátámasztja, hogy megérheti a határ túloldalán bevásárolni.

A ruházati termékeknél kisebbek a különbségek, de itt is a szlovák árak a kedvezőbbek.

A zöldségek, gyümölcsök többsége olcsóbb Szlovákiában
Fotó: Klasszis Média / Mester Nándor

Az Unicum esetében is látványos a különbség: a 16,99 eurós (6159 forintos) szlovákiai ár még a Zwack magyarországi webáruházában elérhető 6951 forintos árnál is alacsonyabb. A boltokban 8-9 ezer forintos ár jellemző. 

„A diszkontláncok erős nemzetközi beszerzési és árazási stratégiát alkalmaznak, amelyben nem feltétlenül országonként izoláltan, hanem régiós szinten optimalizálják az árakat és promóciókat. Emiatt előfordulhat, hogy egy adott piacon agresszívabb akciót futtatnak, akár marketing- vagy forgalomnövelési céllal” – írja a Pénzcentrum.

A különbséget a többsávos szlovákiai áfarendszer is jelentheti: az alapvető élelmiszerekre 5 százalékos áfa vonatkozik. A nem alapvető élelmiszerek után 19 százalék áfát kell fizetni, a 23 százalékos kulcs pedig a „nem alapvető” vagy luxusjellegű élelmiszerekre érvényes, például alkoholos italokra, kaviárra és más prémium kategóriás termékekre.

A nagy forgalmú magyarországi üzletláncoknál többletköltséget jelent a kiskereskedelmi különadó: 100 milliárd forint bevétel felett 4,5 százalékot kell fizetni, ebbe a kategóriába tartozik például a Lidl is.

Ezek mellett a mezőgazdasági termelési költségek, a feldolgozóipari árak, valamint a regionális nagykereskedelmi láncok is befolyásolják, hogy egy adott termék már a bolthálózatba való belépéskor milyen árszinten van.
          

A dollár árfolyama 307 körül maradt minimális erősödéssel, az euró árfolyama pedig 362 fölé emelkedett hétfőn.

Csak márciusban 240 ezer új elektromos autó állt forgalomba Európa útjain, a kontinens legnagyobb piacain pedig az első negyedéves összesített bővülés is kiemelkedő. 

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a nyugdíjak értékének alakulását: miközben az átlagfizetés reálértéke 4,8 százalékkal emelkedett, a nyugdíjaknál a felét sem érte el a növekedés.

A Tisza Párt a múlt vasárnapi parlamenti választásokon aratott kétharmados győzelme óta a magyar eszközök – élükön a forinttal, a tőzsdével és a hosszú lejáratú államkötvényekkel – jelentős felértékelődésen mentek keresztül. A pozitív pénzpiaci hangulatot az új magyar kormány és az Európai Unió közötti, várhatóan zökkenőmentesebb együttműködés, a befagyasztott uniós források hazahozatalának ígérete, valamint az euró bevezetése melletti elköteleződés hajtják.

Bejelentette az egyik legnagyobb üzletlánc, mennyit kereshetnek a dolgozói a kezdőtől a legtapasztaltabbakig. 

A piaci árak nagyobb mértékben mérséklődnek, ezzel ismét kicsit olcsóbban tankolhat az, aki piaci áron vásárol.

A szakági szövetség ráadásul közölte: több ezer milliárd forint is érkezhet a területre hamarosan.

Több fontos ügyben alig változtatna elődje politikáján a Tisza Párt elnöke kormányfőként. De Brüsszelnek ez is elég lehet, hogy elkezdjenek csordogálni az eurómilliárdok.

Turisztikai csomaggal és bulival kötik össze a drukkolást.

Akár már hétfőn újraindulhat a Barátság.

