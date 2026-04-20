Olcsóbb lett az euró az elmúlt hetekben, de érdemes-e Szlovákiába menni vásárolni?

Nagymértékben erősödött a forint az euróval szemben az utóbbi időszakban: hat hét alatt 400 közeléből 360-ra esett az árfolyam. Ez közvetlen hatással van arra is, mennyire éri meg az eurozónában, például Szlovákiában bevásárolni: a Pénzcentrum összehasonlította a szlovákiai és a magyarországi Lidl akciós kínálatát és árait.

A legtöbb termék Szlovákiában olcsóbb. A vöröshagyma a magyarországi 179 forinttal szemben Szlovákiában 123 forintnak megfelelő összegért kapható, az alma esetében a 649 forintos magyarországi árral 457 forintnyi eurós ár áll szemben. A kigyóuborka azonban olcsóbb Magyarországon.

A húsoknál és tejtermékeknél szintén inkább a szlovák árak alacsonyabbak: az egész csirke plusz combbal (866 forint a 999 forinttal szemben) és a szeletelt ementáli sajt (431 forint az 539 forint ellenében) alátámasztja, hogy megérheti a határ túloldalán bevásárolni.

A ruházati termékeknél kisebbek a különbségek, de itt is a szlovák árak a kedvezőbbek.

A zöldségek, gyümölcsök többsége olcsóbb Szlovákiában

Az Unicum esetében is látványos a különbség: a 16,99 eurós (6159 forintos) szlovákiai ár még a Zwack magyarországi webáruházában elérhető 6951 forintos árnál is alacsonyabb. A boltokban 8-9 ezer forintos ár jellemző.

„A diszkontláncok erős nemzetközi beszerzési és árazási stratégiát alkalmaznak, amelyben nem feltétlenül országonként izoláltan, hanem régiós szinten optimalizálják az árakat és promóciókat. Emiatt előfordulhat, hogy egy adott piacon agresszívabb akciót futtatnak, akár marketing- vagy forgalomnövelési céllal” – írja a Pénzcentrum.

A különbséget a többsávos szlovákiai áfarendszer is jelentheti: az alapvető élelmiszerekre 5 százalékos áfa vonatkozik. A nem alapvető élelmiszerek után 19 százalék áfát kell fizetni, a 23 százalékos kulcs pedig a „nem alapvető” vagy luxusjellegű élelmiszerekre érvényes, például alkoholos italokra, kaviárra és más prémium kategóriás termékekre.

A nagy forgalmú magyarországi üzletláncoknál többletköltséget jelent a kiskereskedelmi különadó: 100 milliárd forint bevétel felett 4,5 százalékot kell fizetni, ebbe a kategóriába tartozik például a Lidl is.

Ezek mellett a mezőgazdasági termelési költségek, a feldolgozóipari árak, valamint a regionális nagykereskedelmi láncok is befolyásolják, hogy egy adott termék már a bolthálózatba való belépéskor milyen árszinten van.

