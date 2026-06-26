Olcsóbbá válik a hitelezés Magyarországon

Törvényi kötelezettség alapján a hitelező pénzintézetek nem nyújthatnak olyan kölcsönt a fogyasztóknak, amelynek teljes hiteldíj mutatója (THM) hiteltípustól függően meghaladja a jegybanki alapkamat 24 vagy 39 százalékponttal növelt mértékét. Ez az érték jelenleg a személyi kölcsönöknél 30,5 százalék a 2025. december 1-jén érvényben lévő jegybanki alapkamat alapján.

A THM-plafon félévente változhat, így júliustól a 2026. június 1-jén érvényben lévő értéke fog számítani. Ez alapján a Magyar Nemzeti Bank (MNB) június 23-án végrehajtott kamatcsökkentése még nem fogja éreztetni a hatását, de a februári kamatvágás igen. A jegybanki alapkamat februárban 6,50 százalékról 6,25 százalékra csökkent, így a THM plafon július 1-jén 30,50 százalékról 30,25 százalékra módosul – számol be róla a bank360.hu.

A kis összegű kölcsönöknél mennek el a bankok a falig

A 30,25 százalékos THM maximum 2026 második félévében lesz érvényes, ez többek között a személyi kölcsönök árazását is érinti. A jelenlegi piaci ajánlatok alapján a bankok nem mennek el a felső határig, sőt az egyre kiélezettebb verseny miatt több banknál 10 százalék körüli THM is elérhető.

Júliustól a személyi kölcsönöknél 30,25 százalékra módosul a THM plafon

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A kis összegű gyorskölcsönöknél azonban előfordulnak drágább ajánlatok, a Bank360 kalkulátora szerint jelenleg van olyan hitelintézet, ahol a THM megközelíti a jelenleg érvényes, 30,50 százalékos értéket, ezért júliustól várhatóan lesz olyan szolgáltató, amelyiknek kamatot, illetve THM-et kell csökkentenie a törvényi korlátozás miatt.

Más szabályok vonatkoznak a hitelkártyákra

Hitelkártyák, folyószámlahitelek, áruhitelek és kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönök esetén a teljes hiteldíj mutató magasabb lehet, de nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. Ezeknél a hiteltípusoknál jelenleg 45,50 százalék a maximum THM.

Júliustól ez a plafon 45,25 százalékra csökken, ami azt jelenti, hogy a törvényi maximum közelében hitelező pénzügyi szolgáltatóknak lejjebb kell menniük a kamatokkal. A legmagasabb költségekre általában a hitelkártyáknál és a záloghiteleknél számíthatunk.

Tovább csökkenhet a törvényi maximum jövőre

A jelenlegi törvények alapján a 2027. januártól érvényes THM maximum attól függ majd, hogy 2026. december 1-jén mennyi lesz a jegybanki alapkamat. Ha addig már nem lesz változás, akkor is számíthatunk további 25 bázispontos csökkenésre, a jelenlegi 6 százalékos érték alapján. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi 25 bázispontos kamatcsökkentése utáni kommunikáció azt sugallja, hogy több kamatvágás is megtörténhet még az év végéig. Erről bővebben itt olvashatnak:

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Mindez pedig 2027-re a lakosság számára is olcsóbb hiteleket jelenthet.