Oldalazgatott a forint, ma ilyen napja volt

Miért fontos, hogy ne az importra támaszkodva oldjuk meg az energiaválságot?

Bár az energiakrízis idején az importarány növelése az egyik legkézenfekvőbb alternatíva a kieső paksi termelés pótlására, valójában ennek olyan magas költségei vannak, hogy a kormány inkább spórolással és a hazai tartalékok mozgósításával igyekszik úrrá lenni a helyzeten – erről is beszélt Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában.