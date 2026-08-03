Oldalazgatott a forint, ma ilyen napja volt

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – írja az MTI.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 364,34 forintról 364,16 forintra csökkent 18 órakor, napközben 363,12 forint és 364,85 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 390,59 forintról 390,34 forintra süllyedt, míg a dolláré 315,98 forintról 316,40 forintra erősödött. Az euró jegyzése 1,1530 dollárról 1,1509 dollárra változott.
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