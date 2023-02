Oldtimer, párnacihában tartott milliók és „törvény szerinti” fizetések – átnéztük a budapesti polgármesterek vagyonnyilatkozatait

Budapest főpolgármestere és a kerületi vezetők vagyonnyilatkozatait átnézve tavalyhoz képest nem találtunk irtózatos vagyongyarapodásokat, viszont meglepően sokat tartanak otthon készpénzt. Szinte mindegyikük rendelkezik ingatlannal a saját kerületében. Találtunk járműrajongókat, ezek márkája a Trabanttól a Suzukin át az oldtimer Mercedesig terjed, ám a többségnek nincs a nevén saját jármű. Lássuk hát őket egyesével!

Karácsony Gergely (főpolgármester)

A főpolgármester tavaly még egy 444 négyzetméteres zuglói telken álló 115 négyzetméteres ház tulajdonosa volt felerészben. Ezt a 2015-ben vásárolt ingatlant azonban eladta, és egy II. kerületi, 97 négyzetméteres társasházi lakást vásárolt, ennek ugyancsak 50 százalékban a tulajdonosa. Emellett továbbra is megvan a 2020-ban vásárolt, szintén felerészben birtokolt siófok-sóstói 189 négyzetméteres telken fekvő 37 négyzetméteres üdülője. Nagy értékű ingósága továbbra sincs.

A főpolgármester Zuglóból a II. kerületbe költözött. Fotó: Bánkuti András

Karácsony tavaly még 1 millió forint készpénzt vallott be, ez az összeg ma már a bankszámláján pihen.

Tavalyi 28,3 milliós banki tartozása 30,3 millióra hízott, ezzel párhuzamosan a magánszemélyekkel szemben fennálló tartozása 3,7 millió forintról kereken 9 millióra nőtt.

A budapesti városvezetőnek lakástakarékpénztári megtakarítása is van, mely értéke körülbelül 270 ezer forinttal nőtt.

Cége nincs, főpolgármesterként a tavalyival azonos összeg, havi bruttó 1 millió 725 ezer forint üti a markát.

A főpolgármesterrel készített interjúnk itt olvasható:

V. Naszályi Márta (I. kerület)

A Várnegyed polgármesterének ingatlanjaiban nincs változás, továbbra is egy I. kerületi 70 négyzetméteres társasházi lakás, illetve egy III. kerületi 50,5 négyzetméteres szövetkezeti lakás tulajdonosa.

Tavalyi, 3 millió 960 ezer forintnyi értékjegyének értéke mára 3 millió 986 ezerre nőtt, emellett vásárolt 200 ezer forint névértékű részvényt is. 105 ezer forintnyi gépkocsinyeremény-betétje továbbra is megvan.

V. Naszályi Márta tavalyi 613 ezer forintnyi devizája most januárra 984 ezer forintra emelkedett, miközben 684 ezer forintnyi tartozását 404 ezerre csökkentette.

Lakás-bérbeadásából a tavalyival azonos, havi 121 ezer forint bevétele származik. Továbbra is kültagja egy kerttervezéssel foglalkozó, meglehetősen alacsony forgalmú betéti társaságnak.

Őrsi Gergely (II. kerület)

A II. kerületi polgármesternek továbbra is csak egy saját kerületi, 63 négyzetméteres társasházi lakása van, melyet még 2011-ben vásárolt. Emellett még mindig boldog tulajdonosa egy 2020-ban vett Vespa Sprint motorkerékpárnak.

Biztosításának tavalyi értéke 2 millió 123 ezer forint volt, ami idén már 2 millió 812 ezer forintra rúg. Ám a tavalyi évben 5,5 millió forintért állampapírokat is vásárolt. 130 ezer forintnyi takarékbetétje továbbra is megvan, a bankszámláján levő 3,7 millió forint viszont 900 ezer alá apadt. Továbbá 2022-ben magánszemélynek adott kölcsön 2 millió forintot is.

Továbbra is havi 57 ezer forinttal törleszt egy 17,5 milliós lakáshitelt, melynek ő az adóstársa, emellett van egy 10 milliós babaváró hitele is. Tavalyi 1,8 milliós, magánszeméllyel szemben fennálló tartozása után idén 2 millióval többet, 3,8 milliós tartozást vallott be.

Polgármesteri fizetése azonos a tavalyival (valamivel több, mint havi 1 millió forint, illetve 154 530 forint költségtérítés), amit lakás bérbeadásából származó havi 150 ezer forinttal egészít ki.

Gazdasági társaságban nincs érdekeltsége.

Kiss László (III. kerület)

Az óbudai polgármesternek saját kerületében van egy felerészben tulajdonolt, 90 négyzetméteres társasházi lakása, melyet 2015-ben vásárolt. 2021 végén pedig egy 40 négyzetméteres angyalföldi lakást is vásárolt. Továbbra is megvan 2018-ban vásárolt Suzukija.

Kiss László szenvedélyes gyűjtőnek is tűnik: folyamatosan bővíti könyv-, illetve érmegyűjteményét.

Tavaly még csak egy 1 milliós nyugdíjbiztosítása volt, ennek értéke ma már 1,5 millió forint. Ám 2022-ben bevásárolt: 155 darab OTP-, 440 darab Mol-, 32 darab Állami Nyomda-, 1260 darab Carnival-, 45 darab Erste- és 65 darab Raiffeisen-részvényt vásárolt.

Tavalyi, 2 milliós készpénzállománya felére apadt, míg a 2022 eleji 10 milliós bankszámláján mára csak 1,9 millió forint maradt. Ezzel párhuzamosan viszont devizaszámlája egyenlege 8132 euróra nőtt.

Egyetemleges felelősséggel vállalt banki tartozása 3,3 millióról 2,5 millió forintra csökkent.

Polgármesteri fizetése nem változott (1,3 millió forint plusz 195 ezer forint költségtérítés), ám a múlt évben ő is elkezdett lakásbérbeadással foglalkozni, amiért havi 150 ezer forintot vág zsebre. Gazdasági érdekeltségei továbbra sincsenek.

Déri Tibor (IV. kerület)

Újpest polgármestere kerületen belül költözött: megvált 2011-ben vásárolt, 52 négyzetméteres, felerészben tulajdonolt lakásától, és most egy tavaly vásárolt, ugyancsak felerészben tulajdonolt, újpesti társasházi lakása van. Utóbbi már jóval nagyobb: a lakás maga 120 négyzetméter, amihez egy 16 négyzetméteres tároló, illetve egy teremgarázsi parkolóhely is tartozik. Dérinek tavaly még két autója volt, ám az év során megvált 2019-ben vásárolt Opeljétől.

A kerületi vezető 3,2 milliós nyugdíjpénztári megtakarítása 3,8 millióra hízott, bankszámlája 4,3 milliós egyenlege viszont 3,1 millióra apadt.

Az új lakás alaposan átrendezte az újpesti vezető pénzügyeit: míg tavaly valamivel kevesebb, mint 8 milliós banki tartozást vallott be, ez az összeg idén év elején csaknem 58 millió forintra rúg.

Déri polgármesteri fizetése 2022 elején még 1 millió 528 ezer forint volt, az új évre viszont 1 millió 518 ezer 190 forintot írt be vagyonnyilatkozatába. Gazdasági társaságban továbbra sincs érdekeltsége.

Szentgyörgyvölgyi Péter (V. kerület)

A belvárosi városvezetőnek továbbra is megvan V. kerületi 99 négyzetméteres és IX. kerületi 31 négyzetméteres társasházi lakása, melyeknek felerészben tulajdonosa. Ugyancsak megvan két bakonybéli agrárbirtoka, ezeket 2011-ben vásárolta. Az egyik egy 2350 négyzetméteres, művelés alól kivett terület egy 28 négyzetméteres lakóházzal, féltetővel és szénatárolóval, a másik pedig egy 11 hektáros legelő. Ezeket valószínűleg a 2006-ban vásárolt, 1984-es gyártmányú Trabant Trampjával járja.

Szentgyörgyvölgyi Péternek egy ilyen cukisága is van. Fotó: Az Autó / Facebook

Tavaly még 29 milliót érő befektetési jegyei idén már 32 millió forintot érnek, míg takarékbetétjének értéke 4,4-ről 5,1 millió forintra nőtt.

Szentgyörgyvölgyinek továbbra is van egy 24 milliós követelése.

A legelőt sem hagyja parlagon heverni, a belvárosi polgármester ugyanis vagyonnyilatkozatában – tavalyhoz hasonlóan – összesen öt darab lovat is feltüntetettt, melyek kora 6 és 25 év között van.

A kerületvezető továbbra is tartozik egy magánszemélynek 16 millió forinttal, míg tavalyi 42,6 milliós banki tartozása 41 millióra csökkent.

Polgármesterként továbbra is bruttó 1,3 millió forint fizetés plusz 195 ezer forint költségtérítés illeti meg, gazdasági társaságban pedig nincs érdekeltsége.

Soproni Tamás (VI. kerület)

Könnyen lehet, hogy Terézváros polgármestere a legpuritánabb kerületi vezető. Ingatlanja továbbra sincs, és csupán egy 2006-os Ford Focusa van, melyet 2020-ban vásárolt.

A terézvérosi polgármester nem dúskál földi javakban. Fotó: The Church Mouse / Facebook

Készpénzben a tavalyi 1 millió után most 1,3 millió forintja van, 840 ezres bankszámlája pedig tovább apadt 550 ezerre. Banki tartozásai 551 ezerről 110 ezerre csökkentek. Soproni tavaly megnősült, vagyonnyilatkozatában pedig szerepeltet 500 ezer forint készpénzt mint nászajándékot.

Polgármesteri illetménye is csökkent, mégpedig havi bruttó 1 millió 355 ezer forintról 1 millió 338 ezer 500-ra, ami mellé 195 ezer forint költségtérítés is jár. Soproni emellett évi egy alkalmi jövedelmet is megemlít. Ennek összege nem ismert, vélhetően az éves jutalomról lehet szó. Cége továbbra sincs.

Niedermüller Péter (VII. kerület)

Az erzsébetvárosi kerület első embere továbbra is egy XII. kerületi, 147 négyzetméteres társasházi lakás tulajdonosa felerészben. Ezt az ingatlant 2021 közepén vásárolták. 2017-ben vásárolt Skoda Kodiaqja még mindig a nevén van.

Takarékbetétei megcsappantak, a tavalyi 5 milliós összeg helyett idén már csak 3,5 milliót írt az erre a célra szolgáló rubrikába. Más pénzügyi vagyona (sem számlája, sem hitele, sem készpénze, sem értékpapírja) nincs.

Polgármesteri jövedelméhez tavaly a „törvény szerint” szöveget írta be, idén azonban már ezt sem tüntette fel. Cége továbbra sincs.

Pikó András (VIII. kerület)

A józsefvárosi polgármester is saját kerületében tulajdonol felerészben egy 135 négyzetméteres társasházi lakást, melyet 2003-ban vásárolt. Emellett 2017-ben negyedrészben örökölt egy gyulai gazdasági épületet, ami egy 567 négyzetméteres területen fekvő 120 négyzetméteres lakóházat is magába foglal.

Pikónak az NN-nél van megtakarítása. Tavaly még 30 614 euró és 1,7 millió forint volt ennek értéke, idén azonban már csak az euróalapú van meg, mely 33 352 eurót ér.

Összegyűjtött 1,5 millió forint készpénzt, ami tavaly még nem volt meg, illetve tavaly még csaknem 2 millió forintnyi magánnyugdíjpénztári megtakarítása 1,85 millióra apadt.

A kerületi vezető jövedelemnyilatkozatát tekintve pont ellenkező utat járt be, mint erzsébetvárosi kollégája: tavaly nem töltötte ki, idén pedig a „törvény szerint” szöveget tüntette vel az összegre vonatkozó rubrikában. Cége, az újságírással foglalkozott (de nem működött) Szedercsíra Bt. 2022 folyamán végelszámolással megszűnt.

Baranyi Krisztina (IX. kerület)

Ferencváros polgármesterének ingatlanjaiban sincs változás: továbbra is egy 1994-ben vásárolt salgótarjáni 128 négyzetméteres, illetve egy 2017-ben vett XX. kerületi 74 négyzetméteres (plusz erkély) társasházi lakás van a nevén, utóbbiban azonban csak egy tized rész a tulajdoni hányada.

Értékpapírjai is vannak, de nem kereskedik velük: tavalyhoz hasonlóan 1066 darab CIG Pannónia- és 211 darab OTP-részvényt vallott be. 500 ezer forintos bankszámlaegyenlege idénre 830 ezerre nőtt, és szorgalmasan törleszti lakáshitel-tartozását, melynek összege a tavalyi 19,3 millióról 18,5 millióra csökkent.

Polgármesterként 1,3 millió forint a havi bruttó jövedelme, amit 195 ezer forint költségtérítés egészít ki. Gazdasági érdekeltséget nem tüntetett fel.

Lapunk a közelmúltban Ferencváros polgármesterével is készített interjút, mely itt olvasható:

D. Kovács Róbert (X. kerület)

A kőbányai kerületi vezetőnek továbbra is megvan 2011-ben vásárolt 73 négyzetméteres kőbányai társasházi lakása, valamint a 2017-ben vásárolt parkolóhelye egy teremgarázsban.

Eddig havi 68 771 forintot fizetett elérésig szóló életbiztosítására, az ebből összegyűlt majdnem 7 millió forintot mostanában fogják kifizetni neki. Lakás-takarékpénztári megtakarítása viszont jelentősen, 760 ezer forinttal nőtt, ennek értéke most 2 millió 684 ezer forint.

A polgármester bankszámlája szépen duzzadt: a tavalyi 1,7 millió után idén 4,2 millió forint szerepel a vagyonnyilatkozatában. D. Kovács emellett nyugdíjra is félretesz, de nagyjából 2 milliós megtakarítása csupán 22 ezer forinttal lett több. Tartozása nincs.

Polgármesterként ő is havi bruttó 1,3 millió forintban, valamint 195 ezer forint költségtérítésben részesül.

Kőbánya első embere emellett az FTC Labdarúgó Zrt. igazgatósági tagja is.

László Imre (XI. kerület)

Újbuda polgármestere 2009-ben vett a kerületben egy 61 négyzetméteres társasházi lakást egy 17 négyzetméteres teremgarázsi parkolóval, ez továbbra is száz százalékban az ő tulajdona. Ide a 2021-ben vásárolt és továbbra is meglevő Toyota Camryjával tud leparkolni.

A kerület első embere tavaly a CIB-nél levő 7 alapjából összesen 35 millió forint értékpapírvagyont tüntetett fel. Ez a befektetés most is megvan ugyanebben az értékben, igaz, László alaposan elnagyolva egyben tüntette fel.

László Imre tavalyi 7,6 milliós készpénzállománya 7 millióra csökkent, ez adja ki a vagyonát, melyet hitel- vagy kölcsöntartozás sem csökkent továbbra sem.

Van olyan polgármester, aki több millió forint készpénzt tart otthon több éve. Fotó: Pixabay

Az újbudai kerületvezető tavaly még nem tüntette fel polgármesteri jövedelmét a vagyonnyilatkozatban, ahogy más jövedelmet sem. Idén viszont havi bruttó csaknem 1,5 milliós polgármesteri fizetése mellett havi 290 ezer forint nyugdíját is szerepeltette a vagyonbevallásában. Cége továbbra sincs.

Pokorni Zoltán (XII. kerület)

A Hegyvidék polgármesterének továbbra is megvan 2006-ban vásárolt, II. kerületi családi háza, melynek felerészben tulajdonosa. Ez egy 867 négyzetméteres telken fekvő 292 négyzetméteres épületet jelent. 2021 őszén vett egy Nissan Juke-ot, ez az autó továbbra is az övé.

Pokorni készpénzállománya a tavalyi 1,7 millióról 3 millióra duzzadt, emellett tavalyhoz hasonlóan szerepel egy 18 millió forintos követelés a vagyonnyilatkozatban. Ezzel szemben tavalyi 15,6 milliós hiteltartozása mára 13,6 millióra csökkent. Könyvgyűjteménye továbbra is megvan.

Kerületvezetőként tavaly havi bruttó 997 ezer 200 forint illetményt és 149 ezer 600 forint költségtérítést vallott, ami idénre 1,3 milliós fizetésre és 195 ezer forintos költségtérítésre nőtt. Gazdasági társaságban továbbra sincs érdekeltsége.

Tóth József (XIII. kerület)

Cikkünk írásakor a főváros honlapjának friss vagyonnyilatkozatokat tartalmazó oldalán az angyalföldi polgármester 2023-as vagyonbevallásának inkjére kattintva „​​​​A keresett oldal nem létezik” szöveg tűnik fel.

Horváth Csaba (XIV. kerület)

Zugló polgármestere 2022 és 2006 között a II. kerület első embere volt. 1999-ben itt vásárolt egy 1278 négyzetméteres telket, amire egy 400 négyzetméteres családi házat építtetett. Ez az ingatlan továbbra is az övé.

Készpénzállománya 2,2 millióról 2,6 millióra nőtt, bankszámlája egyenlege pedig 8,6 millióról 8,2 millióra csökkent. A „más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés” rubrikába tavaly 149,5 millió forintot írt, idén ez a szám már 154,5 millió.

Polgármesteri fizetéséhez ő is „törvény szerint” szöveget írt be. Cége továbbra sincs.

Cserdiné Németh Angéla (XV. kerület)

A rákospalotai kerület vezetője továbbra is felerészben két ingatlan tulajdonosa. A kerületben 1992-ben vásárolt társasházi lakásuk 68 négyzetméteres, míg a tiszapüspöki, 800 négyzetméteres zártkerti ingatlana, melyen egy 24 négyzetméter alapterületű gazdasági épület található, 1997 óta az övék.

A polgármester asszony 2018-ban ajándékba kapott egy 2008-as gyártmányú Citroen Xsara Picassót, ami továbbra is megvan.

Ezeken kívül más vagyontárgyat nem szerepeltetett sem a tavalyi, sem az idei nyilatkozatban, 2022 elején meglevő 300 ezres hiteltartozását kiegyenlítette.

Cserdiné polgármesterként havi bruttó 1 millió 359 ezer forintot kap. Emellett munkaviszonyban áll a Járműszerelvényt Gyártó Kft.-nél, de logisztikai ügyintézői állását fizetés nélküli szabadságon tartja.

Kovács Péter (XVI. kerület)

Rákosszentmihály polgármestere a kerületben két ingatlant is birtokol. Felerészben tulajdonosa egy 530 négyzetméteres telken fekvő 130 négyzetméteres családi háznak, ezt 2003-ban építette. 2021-ben pedig megörökölte egy 81 négyzetméteres lakótelepi lakás negyedét. Emellett a Fejér vármegyei Kulcson van egy 687 négyzetméteres, művelés alól kivett zártkerti ingatlanja, ennek hatodát ugyancsak a 2021-es örökléssel szerezte meg.

Szintén az örökség részt képezte egy 2000-es évjáratú Peugeot 206-os. A tavalyi nyilatkozatában még szereplő, 1998-ban vásárolt Opel Zafira viszont már nincs nála.

A takarékbetétben elhelyezett 25 milliós megtakarítása 26 millióra nőtt, és továbbra is a párnacihában tart nagyjából 2 millió forint készpénzt. Emellett továbbra is van 510 ezer forint követelése.

Polgármesterként ő is 1,3 millió forintot plusz 195 ezer forint költségtérítést kap, cége pedig tavalyhoz hasonlóan nincs.

Horváth Tamás (XVII. kerület)

Rákosmente polgármestere szintén birtokol egy ingatlant saját kerületében. Ez 1987 óta van egy tized részben a tulajdonában, az 1111 négyzetméteres telken levő 229 négyzetméteres családi házban ráépítéssel vált tulajdonossá. A telken egy 59 négyzetméteres melléképület is fekszik. Van egy 47 négyzetméteres társasházi lakása is, ennek a kerületvezető felerészben tulajdonosa 2005 óta. Emellett Nagykátán egy 3548 négyzetméteres külterületi szántó is felerészben az övé, ezt a mezőgazdasági területet 2001-ben vásárolta meg.

Horváth 2,6 milliós nyugdíjbiztosítása egy év alatt 4,8 millió forintra nőtt, illetve 5 millió forintért inflációkövető új „szuperpapírt”, Prémium Magyar Államkötvényt is vásárolt. Készpénzállománya 455 ezerről 1 millió 550 ezer forintra ugrott. Bankszámlája egyenlege viszont megcsappant: a tavalyi 3,8 millió forint helyett ma csupán 263 ezer forint van a számláján. Tartozása se tavaly nem volt, se most nincs, ahogy céges érdekeltsége sem. Vagyonnyilatkozatában nem tünteti fel polgármesteri illetményét.

Szaniszló Sándor (XVIII. kerület)

Pestszentlőrinc-Pestszentimre első emberének ugyancsak van a tulajdonában ingatlan a saját kerületében: 2012-ben vásárolt egy 35 négyzetméteres lakást. Emellett ugyanekkor vett egy 730 négyzetméteres újbudai zártkerti telket is. 2016-ban egy I. kerületi, 47 négyzetméteres lakást vásárolt, majd 2021-ben szintén vásárlás útján egy balatonfüredi, 196 négyzetméteres nyaraló tulajdonosa lett hat tized részben.

Szaniszló tavaly még 8 ezer darab Carnival részvényt vallott be, az idei nyilatkozata szerint 15 ezer darabot birtokol az amerikai cég papírjaiból. Az egyre gyengébben muzsikáló, korábban szuperállampapírnak nevezett Magyar Állampapír Pluszból tavaly még 75 ezer darabot (sic!) írt be. Ezektől megszabadult, az új befektetése 10 ezer darab részvény.

A kerületvezetőnek tavaly 77 ezer euró és 15,7 millió forint takarékbetétje volt. Itt is átcsoportosított, idén már 286 ezer eurója, de csak 3,2 milliárd forintja van ilyen megtakarításként.

Tavalyi, bruttó 979 ezer forintos polgármesteri fizetése és 104 ezer forintos költségtérítése idén már 1,3 millió forint illetmény és 175 ezer forint költségtérítés. Tőzsdei árfolyamnyeresége 2022 elején 12,8, idén pedig 10,7 millió forint volt. Több polgármestertársához hasonlóan ő is elkezdett lakást kiadni, ebből idén már havi 129 ezer forint bevétele lesz. Cége továbbra sincs.

Gajda Péter (XIX. kerület)

A kispesti polgármester 2022 februárjában vásárlás útján jutott hozzá egy 1302 négyzetméteres zalaegerszegi ingatlanhoz. Erről többet viszont nem árult el vagyonnyilatkozatában, így nem tudjuk, hogy ez valójában mit is takar. Másik három, korábban megszerzett ingatlanja továbbra is az övé, így a 2002-ben vett kispesti, 220 négyszögöles telken levő 190 négyzetméteres családi ház fele, a 2018-ban vásárolt 43 négyzetméteres társasházi lakás egésze, valamint az erzsébetvárosi 49 négyzetméteres társasházi lakás ugyancsak egésze.

Értékpapirjai között befektetési jegyeket szerepeltet, viszont ő is megszabadult csaknem 2,2 millió forint értékű MÁP+-jaitól. Emellett továbbra is megvan az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírja, melyek értéke 2 millió forint.

Készpénze sem tavaly, sem idén nem volt, devizaszámlájának egyenlege tavaly 77 844, idén pedig 82 957 euró volt. Tartozásai nem voltak sem tavaly, sem most.

Polgármesterként tavaly és idén is havi bruttó 1 millió 332 ezer 400 forintot keres, ami mellé 153 500 forint költségtérítésre is jogosult. Lakását ő is kiadja, ebből havonta 260 ezer forint a bevétele. Gazdasági érdekeltsége továbbra sincs.

Szabados Ákos (XX. kerület)

A pesterzsébeti vezető tavaly is és idén is két ingatlant szerepeltetett vagyonnyilatkozatában. 2021 végén vásárolt egy 604 négyzetméteres telken fekvő 150 négyzetméteres családi házat, illetve 2009 óta tulajdonosa egy 1231 négyzetméteres telken fekvő 46 négyzetméteres ugyancsak családi háznak Zamárdiban.

Gépjárműrajongó kerületvezetővel állunk szemben. Már tavaly is volt egy 2001-ben vásárolt, 1960-as Volkswagen bogárhátúja, ami mellé 2019-ben egy 2013-as gyártású újabb modell, egy Volkswagen Beetle társult. 2020-ban egy Chrysler PT-t is vett. Még ugyanebben az évben egy 2012-es gyártású Vespa robogónak is a tulajdonosává vált. Tavaly folytatódott a bevásárlás: januárban egy Volkswagen Scirocco állhatott be a garázsba, majd júniusban lecserélte a Vespát egy ugyanolyan robogóra.

Szabados értékpapírjait befektetési jegyben tartja. Ezek értéke a tavalyi csaknem 10 millióról 29,2 millióra ugrottak. Befőttesüvegben a tavalyi 550 ezer forint után idén már 800 ezer forint készpénze van, bankszámlája egyenlege viszont 20,4 millió forintról 1,35 millióra esett. Tartozásai tavaly sem voltak és idén sincsenek.

Polgármesterként tavalyi havi bruttó 1 millió 146 ezer 800 forintos illetménye mostanra 1 millió 495 ezerre nőtt.

Borbély Lénárd (XXI. kerület)

Csepel polgármestere a saját kerületében 2020-ban vásárolt egy 714 négyzetméteres telket, amire egy 186 négyzetméteres családi házat épített, ennek ő felerészben tulajdonosa. 2015-ben örökölt Suzuki Swiftje továbbra is megvan, ahogy a 2021-ben ajándékba kapott Aprilia SR 50-es robogója is.

Értékpapírja nincs, bankszámlaegyenlege a tavalyi 1,1 millió forintról mostanra 831 ezerre csökkent.

Polgármesteri fizetésének összege: „törvény szerint”. Cége sem tavaly nem volt, sem most nincs.

Karsay Ferenc (XXII. kerület)

A budafok-tétényi kerületvezető tavaly megörökölte a korábban felerészben ugyancsak örökség révén övé lett kővágóörsi, 787 négyzetméteres telken fekvő 36 négyzetméteres üdülő másik felét is. Továbbá megvásárolta a kerülete egyik 336 négyzetméteres, felülvizsgálat alatt levő kivett beépítetlen terület 3/72-ét, egy másik 3/72-éhez pedig ajándékozás révén jutott hozzá. Továbbra is tulajdonosa a kerületben levő 58 négyzetméteres társasházi lakásnak, illetve egy ugyancsak kerületi, 800 négyzetméteres telken fekvő 48 négyzetméteres lakóháznak.

Továbbra is az övé 1996-ban vásárolt Mercedes-Benz 114-es oldtimer autója, illetve 2020-ban vásárolt Ducati Monster terepmotorja.

Egy ehhez hasonló oldtimer csoda tulajdonosa Budafok-Tétény polgármestere. Fotó: Wikipedia

Két forintban levő biztosítása a tavalyi 28,4 millió forint után most 37 milliót ér, míg az euróalapú biztosításának értéke 47 ezerről 56 ezer euróra nőtt.

Készpénzben a tavalyihoz hasonlóan 24,4 millió forintot tart otthon a széfben, és továbbra is fennáll 21,5 millió forintos követelése. Bankjának a tavalyi 2,4 millió forint után idén már csak 1,7 millióval tartozik, és egy magánszeméllyel szemben továbbra is fennáll 15,7 milliós tartozása.

Polgármesteri illetménye a tavalyihoz hasonlóan havi bruttó 1,3 millió forint, amit kiegészít 149 580 forint költségtérítés. Cége továbbra sincs.

Bese Ferenc (XXIII. kerület)

A soroksári polgármester ugyanazt a három ingatlant tüntette fel vagyonnyilatkozatában, mint tavaly: egy 2001-ben ajándékba kapott soroksári, 1033 négyzetméteres telken fekvő 120 négyzetméteres lakóház negyedét, egy ugyancsak a kerületben fekvő 1280 négyzetméteres, 2017-ben vásárolt telket, valamint egy 2019-ben ajándékba kapott, csopaki, 208 négyzetméteres telken levő üdülőt. 2016-ban vásárolt Isuzu D-Maxja továbbra is megvan.

Bese tavaly még 143,4 millió forintnyi „értékpapír, részvény, kötvény” elnevezésű vagyont szerepeltetett (így, egy összegben), ezek értéke a friss bevallás szerint már 160,1 millióra rúg.

Párnacihában tavaly is volt már 3 millió forint készpénze, ezt megfejelte újabb 3,8 millióval, így azok összege már 6,8 millió forint. Ezzel párhuzamosan bankszámlájának egyenlege 10,1 millióról 7,3 millió forintra olvadt. Tartozásai sem tavaly, sem idén nem voltak.

Soroksár tavaly havi bruttó 1 millió 181 ezer 580 forint illetményt fizetett neki mint polgármesternek, ez az összeg az új nyilatkozat szerint 1 millió 541 ezer 400 forintra nőtt. 50 százalékban tulajdonosa a Som-Vad Erdő- és Vadgazdálkodási Kft.-nek ám a cég gyakorlatilag nem működik, bevétele sem 2020-ban, sem 2021-ben nem volt.