Oltások: teljes gázra kapcsolnak a háziorvosok

A koronavírus elleni oltásra jelentkezettek mielőbbi beoltása érdekében

a május végig terjedő időszakra a hétvégi és munkaszüneti napokat is kijelölte államilag finanszírozott oltásra a háziorvosok számára Müller Cecília országos tisztifőorvos

- közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Ehhez a járványügyi hatóság - a kormány által biztosított 6,4 milliárd forintos fedezetből - kiegészítő díjazást is ad.

Kiemelték: a háziorvosok jelenleg is végzik a regisztrált idősek beoltását. A rájuk bízott feladatok a következő hetekben tovább nőnek, hiszen az a cél, hogy minél több ember minél előbb kapja meg az oltását.

Koronavírus elleni oltás Magyarországon. (Fotó: MTI) Koronavírus elleni oltás Magyarországon. (Fotó: MTI)

Az operatív törzs eddig is azt kérte és most is azt kéri a háziorvosoktól, hogy

a rendelkezésre álló vakcinákkal a praxisukban a még be nem oltott időseket oltsák be, majd kor szerint lefelé folytassák.

Az oltás történhet a háziorvosi rendelőben vagy az idős ember otthonában is.

Eddig 1,6 millió 60 év feletti idős ember regisztrált oltásra és nagy részük már megkapta azt a háziorvosnál vagy kórházi oltópontokon.

Ugyanakkor a regisztrált idősek nagy száma miatt beoltásuk még heteket vesz igénybe, ezért hétvégén, szabad- és munkaszüneti napokon is számítanak a háziorvosok munkájára - tették hozzá.

Azt írták, ha egy háziorvos már a munkanapokon beoltotta a számára kiosztott összes vakcinát, és hétvégére nem marad, akkor nem köteles hétvégén is oltani, de ha van elég vakcinája, hétvégén és munkaszüneti napon is folytathatja az oltások beadását.

A kiegészítő díjazás egy munkaszüneti teljes napra 80 ezer forint, fél napra pedig 40 ezer forint, ha adott időben az ellátandók legalább 50 százaléka megjelenik a rendelőben.

Ellenkező esetben a háziorvosok a támogatás összegének felére jogosultak.

A járványügyi feladat magába foglalja az érintett előzetes kivizsgálását, beoltását, megfigyelését és az oltással kapcsolatos adminisztrációt.

Az elrendelés értelmében mostantól május végéig minden hétvégére automatikusan érvényes ez a szabály.

A járványból az egyetlen kivezető út a védőoltás

- hangsúlyozta az NNK.

Ezért amellett, hogy a járvány megfékezésére most szigorúbbak a korlátozások és továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása, amennyire lehet az oltásokat is fel kell gyorsítani.

Minden háziorvos köteles részt venni a védőoltási programban, ez az alapellátási tevékenységben kötelező feladat

- olvasható az NNK közleményében.