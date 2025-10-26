Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró GDP Ipar Turizmus

Olyan szám érkezik a héten, ami Orbán Viktornak sem mindegy

mfor.hu

Érkeznek a GDP előzetes számai is.

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelői árakról, a bruttó hazai termékről (GDP), a turisztikai szálláshelyek forgalmáról, és a külkereskedelemről is közöl adatokat.

Szerdán a külkereskedelmi forgalom szeptemberi adatai jelennek meg. Augusztusban a termék-külkereskedelmi aktívum 557 millió euró volt, az egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 4,4 százalékkal, a behozatalé 4,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025. júliusit, az importé pedig 1,1 százalékkal elmaradt attól.

Mit rejt a jövő heti naptár?
Mit rejt a jövő heti naptár?
Fotó: Pixabay

GDP és a turizmus

Csütörtökön a GDP harmadik negyedévi előzetes adatait ismerteti a KSH első becslése alapján, valamint a turisztikai szálláshelyek szeptemberi forgalmának adatait. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal bővült. 2025 első fél évében a GDP a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,1 százalékkal elmaradt a 2024 azonos időszakitól.

Augusztusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Az idén január-augusztusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Ipari adatok

Pénteken az ipari termelői árak szeptemberi statisztikáját publikálják. Augusztusban az ipari termelői árak átlagosan 2,3 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítésé 3,0 százalékkal emelkedtek az előző év augusztusi értékekhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal csökkentek.

