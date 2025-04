Olyan terv készül Amerikában, amit a magyar gazdaság is megemlegethet

Lindsey Graham szenátor közleményében hangsúlyozta, hogy a szankciók abban az esetben lépnének hatályba, ha Oroszország visszautasítja a „jóhiszemű” egyeztetést egy tartós békéről Ukrajnával. A politikus szerint a törvényjavaslat készen áll, és nemcsak a szenátus, hanem a képviselőház többségének támogatását is megkapná, ugyanakkor annak a reményének ad hangot, hogy Donald Trump elnök kezdeményezése a háború lezárására sikerrel jár.

A javaslat szankciókat és „másodlagos” vámokat tartalmaz. A „másodlagos” vám mértéke törvényhozók szándéka szerint 500 százalékos lenne, és azokat az országokat sújtaná, amelyek orosz kőolajat, földgázt, uránt és egyéb termékeket vásárolnak – ide tartozna többek közt Magyarország és Szlovákia is.

Az amerikai Kongresszus szenátorai kétpárti támogatással törvényjavaslatot állítottak össze Oroszországot célzó „másodlagos” kőolajvámról. A szenátus 50 tagja Lindsey Graham republikánus és Richard Blumenthal demokrata szenátor vezetésével kedden mutatta be a törvényjavaslatot, amelyet nyomásgyakorlásnak szánnak Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Az, hogy életbe is lép-e, viszont egy egészen másik kérdés.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!