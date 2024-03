Ön észrevette, hogy a napokban új helikopterei lettek Magyarországnak?

Modern helikopterek váltják a régi eszközöket a Magyar Honvédség kutató-mentő szolgálatában - jelentette be a honvédelmi miniszter a tárca közleménye szerint. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a napokban a régi típusú Mi-17-es helikoptereket a modern H145M forgószárnyasok váltották fel.

A honvédelmi miniszter rendkívül elégedett

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A kutató-mentő egységek eszközeinek modernizálása mellett a miniszter emlékeztetett arra is, hogy a fejlesztések sorában kiemelt szerepet kapott a légierő modernizálása, ezen belül is a forgószárnyas képességek fokozása. Kiemelte, az Airbus H145-ösök mellett a csapat- és teherszállításra alkalmas Airbus H225M közepes többcélú helikopterek leszállítása is folyamatban van.