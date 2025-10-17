Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Keresetek Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Ön is ennyit keres? Kijött, hogy mennyi az átlagfizetés

mfor.hu

Lassult a bérnövekedési dinamika Magyarországon.

2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 8,9, illetve 10 százalékkal felülmúlva az előző év azonos időszakit.

2025. augusztus

  • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300 forint volt, 8,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.
  • A nettó átlagkereset 472 600 forintot ért el, ez 9,2 százalékkal magasabb volt, mint 2024. augusztusban. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény.
  • A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 654 700 forint volt, ami 8,1 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 200, a költségvetésben 661 600, a nonprofit szektorban 678 200 forintot tett ki, 7,5 és 10,2, illetve 8,2 százalékkal nőve egy év alatt.
  • A reálkereset 4,7 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.
  • A bruttó mediánkereset 563 400 forint volt, 8,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
  • A nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 10 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. január-augusztus

  • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 700 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt.
  • A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kis izomláza van, de szebbik arcát mutatja a forint

Kis izomláza van, de szebbik arcát mutatja a forint

A múlt heti gyengülését igyekszik maga mögött hagyni a hazai fizetőeszköz.

Brutális inflációt érzékel a magyar lakosság

Brutális inflációt érzékel a magyar lakosság

Nagyon magasan ragadt a lakosság által érzékelt áremelkedés indexe.

A 14. havi nyugdíj nagyon fog fájni később

A 14. havi nyugdíj nagyon fog fájni később

A magyar politikai vezetés egy ideje tart a hitelminősítőktől, többek között ennek is betudható, hogy a választási ígéretek költségei nem azonnal, hanem csak utólag jelentkeznek. Megúsztuk, hogy a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába kerüljön a Standard & Poor's-nál a magyar államadósság, ám így is komoly terhet jelent a finanszírozása.

Súlyos döntést hozhat Brüsszel, ennek Magyarország is megihatja a levét

Súlyos döntést hozhat Brüsszel, ennek Magyarország is megihatja a levét

Egy évvel korábbra, 2027 vége helyett 2026. december 31-ig hoznák előre a teljes importtilalmat földgáz és kőolaj esetén is.

Sokakat meglephet a MÁV bejelentése

Sokakat meglephet a MÁV bejelentése

Pontosabban közlekedtek a vonatok szeptemberben, mint egy évvel ezelőtt.

Túl drága volt már az Adria is a magyaroknak

Túl drága volt már az Adria is a magyaroknak

Főleg augusztusban utazott kevesebb magyar Horvátországba.

Hihetetlen, hogy milyen olcsón lehet majd tankolni

Hihetetlen, hogy milyen olcsón lehet majd tankolni

Évek óta nem volt ilyen alacsony az ár.

Bevihetik a kegyelemdöfést Mészáros Lőrinc exvejének hitelezői

Bevihetik a kegyelemdöfést Mészáros Lőrinc exvejének hitelezői

Homlok Zsolt megmentené cégét a csődtől, kérdés, hogy a hitelezőknek mi a szándékuk.

Még titok, hogy ki vette meg a Belügyminisztériumot

Még titok, hogy ki vette meg a Belügyminisztériumot

De hamarosan nyilvános lehet.

Feljelentést tett az MNB a Szabadság téri székház felújítása miatt

Feljelentést tett az MNB a Szabadság téri székház felújítása miatt

A jegybankot jelentős vagyoni hátrány érhette.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168