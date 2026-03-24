Ön is kérdezhet Jaksity Györgytől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

Megéri? Hiába az állami százmilliárdok, csak egy állócsillaga van a magyar klubfutballnak

A Ferencváros labdarúgócsapatának összesen 15 millió eurót hozhat a konyhára a portugál Braga ellen az Európa Ligában a legjobb 16 csapat között véget érő kupaszereplés. Ugyanakkor nem látszik, hogy a Fradi mellett a közeljövőben lehetne még egy olyan magyar futballklub, amely reálisan odaérhetne valamelyik európai kupasorozat főtáblájára – mondta el a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában kollégánk, Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója.