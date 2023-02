Ön is kérdezhet Jaksity Györgytől a Klasszis Klubban!

Talán még a szokásosnál is több kérdés foglalkoztat most minket, magyarokat. Még alig ocsúdtunk fel a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb közléséből, miszerint az infláció a 2023-as esztendőbe fordulva még tovább tudott emelkedni, annak éves szintje a decemberi – már akkor is több mint negyedszázados rekordot döntött – 24,5 százalék után januárban 25,7 százalék lett (ami messze a legmagasabb az Európai Unióban), miközben a létfenntartásunkhoz elengedhetetlen élelmiszerek az átlagnál jóval nagyobb mértékben, 44 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Bár a forint árfolyama most kevesebb fejfájást okozhat, hiszen azóta, hogy az Orbán-kormánynak sikerült meggyőznie Brüsszelt, a jogállamiságot veszélyeztető valamennyi aggályát el tudja oszlatni a következő hónapokban, így megnyílhat az út a Magyarországra eső uniós források lehívása előtt, a hazai fizetőeszköz erős formát mutat, azért nem árt az óvatosság. Hiszen még teljesíteni is kell a 27 mérföldkőben meghatározott feltételrendszert, márpedig a modellváltónak hívott egyetemi alapítványok kuratóriumi tagságának átalakítása – magyarul, azok politikától, a kormánytól való függetlenítése – kapcsán épp ezekben a napokban érzékelhettük, mennyire nem lehet egyértelmű az Orbán-kabinet számára, mit is kell tennie.

Az Mfor.hu és a Privátbankár.hu Klasszis Klubjának február 15-ei vendége: Jaksity György. Fotó: Bánkuti András

Természetesen az infláció, a forintárfolyam és az EU-s pénzek is terítékre kerülnek a Klasszis Klub következő adásában Jaksity György közgazdásszal, a Concorde Értékpapír Zrt. társalapítójával folytatandó beszélgetés során, továbbá a tőzsde vagy a kriptopiac, de akár olyanok témák is, mint például az egészségügy helyzete.

A feltételes mód használata azért indokolt, mert

nemcsak mi kérdezünk a neves hazai szakembertől, hanem ezt Olvasóink is megtehetik. Ehhez nem kell mást tenniük, mint ingyenesen regisztrálniuk a mintegy egyórásra tervezett, online rendezvényre, amelynek időpontja: 2023. február 15. (szerda!) 15.30 óra.

Regisztráljon most! >>>

A korábbi Klasszis Klub rendezvényeink összefoglalói: