Ön is kérdezhet Lengyel Lászlótól! Szerdán ismét Klasszis Klub

Aligha lehet manapság egy beszélgetést mással kezdeni, mint a Novák Katalin lemondása körüli fejleményekről. Ez ma már a közbeszéd tárgyává vált. Amelyet – talán nem túlzás állítani – a rendszerváltás utáni legnagyobb botránnyá tette már önmagában az a tény, hogy egy pedofíliát támogató személynek adott olyan kegyelem miatt kellett távoznia a köztársasági elnöknek, amelyről csak véletlenül, jóval a történtek után értesült a nyilvánosság. Amit aztán tetézett Magyar Péter színrelépése – a Rogán Antallal szembeni ilyen szintű személyes támadásra nemigen volt még példa.

Ez utóbbi a kormánypárti, azon belül is alapvetően fideszes belpolitikai belharc látványos megnyilvánulása? Mi lehet a botrány következménye, csak személycserékre kerülhet sor, vagy mélyebb változások is bekövetkezhetnek? Esetleg bele is bukhat ebbe a kormány, ha nem is most, de a 2026-os választásokon? Mit profitálhat az ellenzék? És milyen kihatása lehet a Novák—gate-nek a júniusi kettős, európai uniós és önkormányzati választásokra?

A Klasszis Klub következő, február 28-ai adásának vendége Lengyel László lesz. Fotó: Klasszis Média Lapcsoport

S visszahathat-e és ha igen, mennyire a magyar gazdaságra a kormány esetleges megroggyanása? A gazdaság éppen egy recessziós év után próbál kilábalni, s bár az infláció a tavaly januári, több mint negyedszázada nem látott rekordmagasságból nagyot zuhant, lehetnek olyan kockázatok, amelyek ismét nyomást helyezhetnek a fogyasztóiár-indexre.

A kormány által elképzelt 3-4 százalékos gazdasági növekedés záloga lehet, vajon Magyarország megkapja-e az őt megillető uniós pénzek „csőben” ragadt kétharmados részét (mintegy 20 milliárd eurót). Az Orbán-kabinet szerint ennek megteremtődött a lehetősége, miután eloszlatták Brüsszel kételyeit, noha a homofóbnak tekinthető gyermekvédelmi törvényen nem változtattak, az Erasmus-pénzek blokkolásának feloldása még mindig érvényben van. Van-e esélye így az EU-s források beérkezésének? Vagy nyárig már két okból sem lehet számítani a mostani status quo megváltozására: egyrészt az uniós választásoktól várható erőviszony-átrendeződés miatt, másrészt azért, mert júliustól Magyarország adja az unió soros elnökségét?

Lesz tehát téma bőven a következő Klasszis Klubban. Az egyórásra tervezett beszélgetés során azonban nemcsak mi tesszük fel kérdéseinket Lengyel Lászlónak, erre olvasóinknak, nézőinknek is lesz lehetőségük az adás alatt chaten, valamint előzetesen, a [email protected] címre is elküldhetik kérdéseiket.

A február 28-án, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünk teljesen ingyenes, csupán egy regisztráció szükséges hozzá, melyet az alábbi linken tehetnek meg:

Regisztráljon most! >>>

Beszámolók a korábbi Klasszis Klub rendezvényeinkről: