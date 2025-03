Nagy Márton a lényeghez ragaszkodik, de van, amiben enged

A tárca egyébiránt megismételte korábbi kommunikációs paneljeit, mely szerint „a változás nem érinti az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját, sem a napi működésükhöz szükséges forrásaikat, csupán a többletlikviditás kezelésére vonatkozik”. Hozzátették, „az önkormányzatok továbbra is szabadon rendelkezhetnek a pénzükkel, adminisztratív vagy pénzügyi többletteher nélkül”.

Lapunknak arra a kérdésére, hogy a fent említett passzus jelenti-e egy, a jelenleg is vásárolható ÖMÁK feltételeinél is több rugalmasságot jelentő, új típusú állampapír kibocsátását, és ha igen, akkor azokat várhatóan milyen kondíciókkal vásárolhatják meg a helyi önkormányzatok, az NGM nem adott konkrét választ. Levelükben azt írták,

A legfurcsább változás azonban az, hogy most az átutalandó összeg számítása során nem a „következő munkanap”, hanem a „következő időszak” végéig felmerülő fizetési kötelezettségek feletti összegről ír a Ház előtt fekvő törvényjavaslat. Ez a meglehetősen tágan értelmezhető fogalom lapunknak is feltűnt, ezért megkérdeztük a Nemzetgazdasági Minisztériumot, mi az oka a változtatásnak, mit takar a „következő időszak” kifejezés.

Még ennél is fontosabb, hogy a két határérték (a kiadások 5 százaléka vagy a teljesítendő kifizetések) feletti rész közül az alacsonyabb összeget kell majd átutalni a kincstárhoz. Ezzel a változással tulajdonképpen megoldódik a fenti példánkban felvetett, „honnan lesz meg a hiányzó 100 millió forint” kérdése, ugyanis – maradva a fenti példánál – a településnek a számlán levő 2 milliárd forintból 1,5 milliárd helyett „csak” 1,4 milliárdot kellene a MÁK-nál elhelyezni.

Tulajdonképpen technikai módosításnak vagy pontosításnak nevezhető, hogy a normaszövegbe bekerültek a költségvetési szervek is. Fontosabb módosítás, hogy a megelőző évi költségvetési kiadási főösszeg helyett a tárgyévet megelőző második év kiadási főösszege az irányadó mérték. Ennek oka, hogy az államháztartási törvény értelmében az önkormányzatoknak a büdzséjük zárszámadási rendeletét a tárgyévet követő év május 31-ig kell megalkotniuk, tehát öt hónapig nem lehetett volna tudni, minek az 5 százalékára vonatkozott volna a kincstárhoz irányítandó összeg.

Az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatban azonban fontos eltérés van a társadalmi vitán is átesett tervezethez képest. Ennek előzménye az lehet, hogy Nagy Márton négy megyei jogú város (egyébként kormánypárti) vezetőjével, köztük Szita Károly kaposvári polgármesterrel, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökével is tárgyalt. Mint említettük, az alapvetésből nem engedett a nemzetgazdasági miniszter, azaz az önkormányzatok a „fölös” pénzeiket október 1-jétől kötelesek lesznek a Magyar Államkincstárhoz utalni.

Több önkormányzat is aggódik a tervezett kincstári számlavezetés miatt.

Kapcsolódó cikk Gémesi György: „Ha az államkassza bajban van, akkor álljanak ki, és mondják meg!” Több önkormányzat is aggódik a tervezett kincstári számlavezetés miatt.

A számok nyelvén ez azt jelentette volna, hogy ha az adott település számláján van 2 milliárd forint, az előző évben elköltött 10 milliárd forintot, de másnap ki kellene fizetnie 600 milliót, akkor a 2 milliárdból a 10 milliárd forint 5 százalékát, azaz 500 millió forintot meghaladó, illetve a 600 millió forintot meghaladó rész közül a magasabbat, azaz 1,5 milliárdot kellett volna befizetnie a kincstárhoz. Hogy a település vezetése a másnap kifizetendő 600 millióhoz hiányzó 100 milliót honnan teremtette volna elő, az kérdés. Bár a tervezet egy másik pontja garantálta volna azt, hogy a kincstár munkanapon belül biztosítja az ellátandó feladatokhoz, illetve a teljesítendő fizetési kötelezettségekhez szükséges pénzeszközök kifizetését a bankszámlára, az önkormányzatok vezetői lapunknak ezzel kapcsolatban elég rossz tapasztalatokról számoltak be.

Mint arról lapunk beszámolt, számos, még kormánypárti vezetésű település önkormányzata is kritizálta az államháztartási törvénynek azt a tervezett módosítását, hogy a települések a bankszámlájukról az előző évi költségvetésük kiadási főösszegének 5 százalékát vagy a következő munkanap végéig kifizetendő összeget meghaladó rész közül a magasabbat kötelesek lennének a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára utalni.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!