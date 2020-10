Operatív törzs: 20 éves volt a koronavírus legfiatalabb áldozata

Az operatív törzs mai tájékoztatóját Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos kezdte, aki elmondta, hogy az élelmiszerek csomagolóanyaga nem játszik szerepet a vírus terjedésében, nem volt arra példa, hogy valaki így kapta volna a koronavírust.

A szakember emellett arra kérte az élelmiszerüzemeket és a területen aktív vállalkozásokat, hogy a szokottnál is szigorúbban kövessék a Nébih honlapján elérhető biztonsági útmutatót.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szokás szerint a már ismert koronavírus-statisztikák ismertetésével indította beszámolóját:

az elmúlt 24 órában 1293 újabb magyarnál mutatták ki a fertőzést, míg 33 beteg elhunyt. Az aktív fertőzöttek száma 28 806 fő, 13 134-en pedig már meggyógyultak. Részletek cikkünkben.

Mint mondta, a 33 halott mindegyikének volt valamilyen alapbetegsége, a legfiatalabb, 20 éves elhunyt súlyos, daganatos beteg volt.

Kórházakban jelenleg 1642 beteget ápolnak, közülük 171-en lélegeztetőgépes ellátásra szorulnak. Müller Cecília ezzel kapcsolatban ismételten a járványügyi szabályok betartásának fontosságára figyelmeztetett. Összesen egyébként 871 417 tesztet végeztek.

Müller Cecília (Forrás: M1, YouTube) Müller Cecília (Forrás: M1, YouTube)

Az idősotthonokban hatékony a védekezés

A szakember szerint jelenleg Magyarországon 60 intézményben van jelen a vírus valamilyen formában, ebből öt volt érintett a járvány első hullámában is. 707 lakó fertőzöttségét igazolták, közülük 55-en már meggyógyultak.

A 60 érintett idősek otthonából 12 intézményben csak egy, 28 intézményben pedig kevesebb mint 10 fertőzöttet tartanak számon.

A tisztifőorvos az egészségmegőrzéshez is adott több tanácsot: fontos a napi gyümölcsfogyasztás – az ideális mennyiség 3 ökölnyi zöldség-gyümölcs

figyeljünk a rendszeres, bőséges folyadékbevitelre – akár víz, akár gyümölcslevek formájában

dohányozzunk kevesebbet, de a legjobb a cigaretta teljes elhagyása

alkoholt kiegyensúlyozott, normális mértékben fogyasszunk

mozogjunk szabad levegőn naponta 30 percet, legalább három alkalommal

rendszeresen, alaposan mossunk kezet

rendszeresen szellőztessünk

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető helyettese elsorolta az intézkedési statisztikákat az elmúlt 24 órából:

a kötelező maszkviselési szabályok megsértése miatt a tömegközlekedésen nyolc alkalommal intézkedtek a rendőrök, de csak figyelmeztettek

a kötelező maszkviselési szabályok megsértése miatt a boltokban, és más intézményekben 20 esetben figyelmeztettek, 2 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, valamint 5 szabálysértési feljelentés is történt

12 226 esetben ellenőrizték az egyenruhások a házi karantént betartását

3650 új hatósági házi karantént rendeltek el az elmúlt 24 órában, ebből 629-et a határokon, így összesen jelenleg 22 656-an vannak karanténban

az okostelefonos ellenőrzésre alkalmas applikációt jelenleg 961-en használják

Az újságíró kérdések nyomán megtudtuk, hogy minden megyében folyamatban van az influenza-oltóanyag kiszállítása, és a tisztifőorvos hetente frissített jelentést kért ennek fogyásáról azért, hogy a vakcinákat átcsoportosíthassák oda, ahol nagyobb az igény.

Müller Cecília emellett arról is beszélt, hogy a hónapok óta húzódó járvány alatt hogyan tartható fenn az éberség a gyermekekben és az idősekben. Mint mondta, azt tapasztalják, hogy lanyhul a figyelem bizonyos esetekben, de ugyanakkor több óvintézkedés már automatikussá vált. Az NNK próbál érthetően, de nem félelemkeltően kommunikálni a legkisebbekkel is, és a központ munkatársai egy mesegyűjteményt is készítettek, amely segíthet a vírus elleni védekezésben.

Ismételten szóba kerültek az antigén gyorstesztek is, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az így kapott pozitív eredményeket a PCR-tesztek is megerősítik, ám a negatív eredményű gyorsteszteknél előfordult, hogy a később elvégzett PCR-teszt pozitív lett. Az ellátórendszer intézményeiben ott vannak az antigén tesztek is, szerepet játszva a diagnosztika gyorsításában is.