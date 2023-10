Orbán-bányák: építési hulladékkal tömik be a gigantikus vértesi tájsebet

Egyre jobban kirajzolódik, hogy pontosan mi is lesz a munkamegosztás az Orbán Győző Bálint - aki Orbán Viktor miniszterelnök édesapja -, 100 százalékos tulajdonában lévő Gánt Kő Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft. és a leánycége, a DG Kőbánya Projekt Kft. között. Röviden: előbbi végzi a kitermelést, utóbbi pedig feltölti a bányagödröt építési hulladékkal. Ez a kép rajzolódik ki a gánti bányaüzemmel kapcsolatos hatósági eljárás elérhető és átnézett dokumentumaiból.

Lapunk írta meg először, hogy egyre jobban bevonják az üzletbe az Orbán-család eddig kevésbé ismert harmadik generációját a gánti kőbányában. Egészen pontosan Orbán Dávidról van szó, aki a miniszterelnök öccsének, Orbán Győzőnek a fia. A DG Kőbánya Projekt Kft.-t július 10-én jegyezték be, a székhelye Gánt, az új cég többségi tulajdonosa a Gánt Kő Kft., de Orbán Dávid is tulajdonos benne, aki így nem csak ügyvezető, hanem résztulajdonos is.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal folytatta le a gánti bányaüzem területén tervezett nemveszélyeshulladék-hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálatát a DG Kőbánya Projekt Kft. kérelmére. Ebből derül ki, hogy mivel is foglalkozna az Orbán-család új cége:

a kitermelés nyomán kialakult bányagödör tájrendezését inert építési-bontási hulladékkal való feltöltéssel tervezi végrehajtani a bányavállalkozóval együttműködésben álló DG Kőbánya Projekt Kft.

- olvasható a dokumentumban.

Évente mintegy 400 ezer tonna építési-bontási hulladékot kívánnak átvenni. Ez főleg betont, téglát, cserepet és üveget jelent. Mivel a kitermelés közben folyamatosan zajlik, ezért a hulladékhasznosítás céljára alkalmas bányagödör is folyamatosan növekszik. A bánya területe jelenleg egészen pontosan 43,3656 hektár, a feltöltéses tájrendezés pedig 2077-ben fejeződhet be, ha 2024-ben elkezdik a munkát. Azt még nem lehet tudni, hogy az elképesztő mennyiségű építési hulladék pontosan honnan érkezne az Orbán-bányákba. Az eljárási dokumentumok szerint a beérkező hulladékot a telephely bejáratánál szemrevételezéssel ellenőriznék. Elvileg így akadályoznák meg, hogy környezetszennyező hulladékokat is beleöntsenek a bányagödrökbe.

Egyre nagyobb az Orbán-bánya. Fotó: Vég Márton

Összességében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az előzeteses eljárás során arra jutott, hogy

a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak,

egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

Ha pedig a cég beszerzi a hulladékgazdálkodási engedélyt is, akkor semmi akadálya, hogy beinduljanak a teherautók. A bányagödör feltöltés amúgy elvileg teljesen bevett dolog: többnyire tiszta betont, téglát, cserepet és kerámiát, valamint föld és kövek keverékét vesznek át a lakosságtól, építési vállalkozásoktól.

Az elérhető dokumentumok szerint a hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati dokumentációját az Envirex Környezetvédelmi Kft. készítette el idén júliusban. A cég az elmúlt években mindig veszteséges volt, tavaly mindössze 2,2 millió forint bevételt könyvelhettek el. Ebben olvasható, hogy bár a bányaüzemet szinte minden irányból természetvédelmi területek veszik körbe, maga a bánya már nem a Tájvédelmi Körzet, nem a Natura 2000, és nem az ökológiai magterület terület része, ott a természetes élőhelyek már megszűntek.

A bányaművelés során az elmúlt évtizedekben egy közel 42 hektár nagyságú, a Zámolyi-medence felől jól látható tájseb alakult ki, mely a Vértes és a tőle D-re elterülő Zámolyi-medence egyes területein tájképvédelmi konfliktust okoz, a bányaterület nyílt tájsebként jelenik meg. A vizsgált bányatelken a több évtizede folyó bányaművelési munkák következtében az eredeti növényzet megsemmisült és a meglévő domborzati formák megváltoztak

- áll az Envirex dolgozatában, amely összességében arra jut, hogy a bányagödör inert, nem veszélyes hulladékkal való feltöltésének, majd humusztakaróval való lefedésének jelentős természetvédelmi hatása nincsen, tájképvédelmi hatása pozitív.

Kapcsolódó cikk Orbáni családpolitika: új bányacéget gründolt a kormányfő édesapja az unokájával és egy győri ügyvéddel Új bányacége van az Orbán családnak: DG Kőbánya Projekt Kft a neve. A többségi tulajdonos Orbán Győző, de az unoka és egy győri ügyvéd is benne van az üzletben.

Az amúgy székesfehérvári lakos Orbán Dávid 2022 eleje óta kapcsolódott be aktívabban az Orbán-bányák igazgatásába, hiszen tavaly januárban lett ügyvezetője az Orbán-család legnagyobb bányászati cégének, a gánti Dolomit Kőbányászati Kft.-nek. Ez igazi aranybánya: 2 milliárd forintos profittal zártak 2022-ben, a vállalat 51,1 százalékos tulajdonosa Orbán Győző, a miniszterelnök 83 éves apja.