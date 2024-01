Orbán-bányák: sittes nevet kapott a család új cége

Már sokkal jobban utal az Orbán család cégének új neve a vállalkozás valódi tevékenységére. Lapunk írta meg először, hogy egyre jobban bevonják az üzletbe a kormányfői família eddig kevésbé ismert harmadik generációját a gánti kőbányában. Egészen pontosan Orbán Dávidról van szó, aki a miniszterelnök öccsének, Orbán Győzőnek a fia. A DG Kőbánya Projekt Kft.-t tavaly július 10-én jegyezték be, a székhelye Gánt, az új cég többségi tulajdonosa a Gánt Kő Kft., de Orbán Dávid is tulajdonos benne, aki így nem csak ügyvezető, hanem résztulajdonos is.

A cégnek azonban már új neve van, ami sokkal őszintébb, mint az eddigi DG Kőbánya elnevezés. Az már ugyanis kirajzolódott, hogy pontosan mi is lesz a munkamegosztás az Orbán Győző Bálint - aki Orbán Viktor miniszterelnök édesapja -, 100 százalékos tulajdonában lévő Gánt Kő Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft. és a leánycége, a DG Kőbánya Projekt Kft. között. Röviden: előbbi végzi a kitermelést, utóbbi pedig feltölti a bányagödröt építési hulladékkal. Ezért is találó, hogy a DG Kőbánya Kft.-t tavaly november 23-án átnevezték Dolomit Inert Kft.-re, a tevékenységi listába pedig szépen fel is vették a

nem veszélyes hulladék gyűjtését, kezelését és ártalmatlanítását.

Az inert hulladék a legnagyobb mennyiségben előforduló hulladéktípus a világon, ami legtöbb esetben épületek bontása alkalmával keletkezik. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal pedig már korábban engedélyezte az Orbán család cégének a hulladékgazdálkodást. Ez jó nagy munka lesz. A bánya területe jelenleg egészen pontosan

43,3656 hektár.

A feltöltendő bányagödör becsült térfogata:

15 millió köbméter.

Nem véletlen, hogy az előzetes kalkulációk szerint a feltöltéses tájrendezés 2077-ben fejeződhet be. A munkát már elkezdték. Hadházy Ákos független képviselő írta meg tavaly december közepén, hogy a környék lakói által készített fotón látszik, hogy már meg is kezdték a törmelék lerakását. Egy bányagödör feltöltés amúgy elvileg teljesen bevett dolog: többnyire tiszta betont, téglát, cserepet és kerámiát, valamint föld és kövek keverékét vesznek át a lakosságtól, építési vállalkozásoktól. Az Orbán család cégének engedélye évi 400 ezer tonnára szól, ami napi 1600 tonna hulladékot jelent.

Fáj a tájseb. Fotó: Vég Márton

Azt egyelőre még nem tudni, hogy ezt az irgalmatlan mennyiségű inert hulladékot honnan szállítják a gánti kőbányához. Az eljárási dokumentumok szerint a beérkező hulladékot a telephely bejáratánál szemrevételezéssel ellenőriznék. Elvileg így akadályoznák meg, hogy környezetszennyező hulladékokat is beleöntsenek a bányagödrökbe.

Az amúgy székesfehérvári lakos Orbán Dávid 2022 eleje óta kapcsolódott be aktívabban az Orbán-bányák igazgatásába, hiszen ügyvezetője lett az Orbán-család legnagyobb bányászati cégének, a gánti Dolomit Kőbányászati Kft.-nek. Ez igazi aranybánya: 2 milliárd forintos profittal zártak 2022-ben, a vállalat 51,1 százalékos tulajdonosa Orbán Győző, a miniszterelnök 83 éves apja.

Kapcsolódó cikk Orbán-bányák: építési hulladékkal tömik be a gigantikus vértesi tájsebet Akkora bányagödröt vésett a Vértesbe az Orbán-család, hogy a feltöltése 2077-ben fejeződhet be. Az ehhez szükséges hulladék egyelőre ismeretlen helyről érkezne.

Az ellenzéki politikusok közül Hadházy Ákoson kívül mindössze Jávor Benedeknek nem tetszik az Orbán család hulladékbiznisze. A zöld politikus szerint a kiadott engedélyt vissza kell vonni, részletes, szigorú környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni, ennek keretében pedig kizárólag olyan feltöltési tevékenységet lehet engedélyezni, amely garanciát jelent a vértesi karsztvízbázisok védelmére.