Orbán emberként megbukott, miniszterelnökként is meg fog - reakciók az ellenzéki pártokról az évértékelőre

Hamar reagáltak az ellenzéki pártok Orbán Viktor évértékelőjére, amelyeket ezúttal változtatás nélkül közlünk.

DK:

Orbán Viktor ma mindenről beszélt, csak a lényegről nem: miért kapott elnöki kegyelmet egy pedofilsegítő bűnöző? Hiába áll az egész ország értetlenül az Orbán-rendszer legalantasabb döntése előtt, a miniszterelnök továbbra sem ad választ, továbbra sem vállalja a felelősséget és az áldozatoktól sem kér bocsánatot. Ezzel a Fidesz morális válsága folytatódni fog, egy egészséges nemzet kidobja magából a pedofilsimogató politikusokat és pártokat. Akkor Orbán is érteni fogja: Magyarország a közös hazánk, nem pedig a fideszes pedofilok vadászterülete!

LMP:

Még mindig nem tudjuk, miért kapott kegyelmet K. Endre.

Párbeszéd - Zöldek:

Sajnáljuk, hogy elmaradt az őszinte szembenézés Orbán Viktor úgynevezett évértékelőjén. A miniszterelnöknek mindenekelőtt bocsánatot kellett volna kérnie a gusztustalan pedofilmosdatásért, azaz a Fidesz politikusai által módszeresen támogatott, a gyermekeket védtelenné és kiszolgáltatottá tévő bűnökért, és el kellett volna mondania azt is: Novák Katalin, Varga Judit, Balog Zoltán mellett őt is súlyos politikai felelősség terheli a családi holdudvarig terjedő botrányban. Ehelyett a kormányfő Szeszélyes évszakokat idéző villámtréfákba csomagolt teljes felelősségelhárítást hajtott végre.

A magyar embereket válságok sorába taszító, az egészségügyet, az oktatást szétverő, korrupt, "fossziális" energiahordozókról hantáló, környezetszennyező bűnbanda megbukott. Az Orbán-rendszer politikailag, erkölcsileg, morálisan megbukott.

Jobbik-Konzervatívok:

Orbán Viktor ma emberként is megbukott. Orbán Viktor Rogán Antal boszorkánykonyhájából kilépve évet értékelt ahelyett, hogy a tisztességes utat választva lemondott volna. Ma minden magyar ember előtt nyilvánvalóvá vált, hogy bár Magyarország a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb közéleti botrányát, morális válságát éli át, ez az ember sosem akarja elereszteni a hatalmat, tíz körmével kapaszkodik a miniszterelnöki bársonyszékbe. Pedig a magyar emberek tegnap értékelték az Orbán-kormányt, amit röviden, tömören úgy lehet összefoglalni, hogy: Nagyon elegük van! Elegük van abból a hatalomból, amely egyetlen évtized alatt hazánkat egy mindent átpolitizáló közéleti tébolydává züllesztette!

Orbán gyáva, hatalommániás emberként elmenekült a felelősség elől, két asszony szoknyája mögé bújt, pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy a pedofil bűncselekményben részes K. Endre kegyelmi ügyében nem csupán Varga Judit, nemcsak Novák Katalin és nem is csak Balog Zoltán játszottak kulcsszerepet, hanem Orbán Viktor közvetlen környezete is. Igen, a távozó két asszony kisujjában több méltóság van, mint az Orbán-kormány összes vezetőjében együttvéve.

Annak az Orbánnak, akinek az asztalán minden döntés megszületik, a kegyelemi ügy néven elhíresült gyalázat miatt is vállalnia kellett volna a felelősséget! Annak, aki nem engedte leváltani a korrupt Völnert, vállalnia kellett volna a felelősséget! Annak, aki strómanjain, s családtagjai révén évek óta élősködik a magyarokon, saját családi vállalkozássá téve a közvagyon jelentős részét, vállalnia kellett volna a felelősséget! Annak, aki külföldre üldözi gyermekeinket, amit idegen népek betelepítésével pótolna, vállalnia kellett volna a felelősséget! Annak, aki Európa és a nyugati életszínvonal helyett a keleti diktatúrák pusztító ölelésébe és leszakadásába taszítja hazánkat, vállalnia kellett volna a felelősséget!

Orbán Viktor gyáva, a felelősség vállalása helyett ezúttal is csak a hatalma bebetonozása lebegett a szeme előtt. Ma végérvényesen megbukott, nemcsak miniszterelnökként, de emberként is.

Felelős kormányt, a magyar nemzeti érdekek szerint cselekvő miniszterelnököt! Normális Magyarországot!

MSZP:

Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében világossá tette, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondásával a pedofil botrányt megoldottnak tekinti. Szégyen. Nők szoknyája mögé bújva továbbra is védi és bújtatja a kegyelmi kérvényt kezdeményező személyét. Ezzel Orbán maga is menekül a felelősség elől, pártkatonáit hagyja elbukni, miközben egy ilyen példanélküli, a teljes társadalmat megrázó botrányban a végső felelős nem lehet más, mint a miniszterelnök. Továbbra is egy ország kíváncsi arra, hogy miért adtak kegyelmet egy pedofil védelmezőjének. Szükség van az MSZP által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállítására, amely a konkrét ügy teljes körű feltárása mellett felülvizsgálja a kegyelmi és ellenjegyzési gyakorlatot.

Orbán azt is mondta, hogy Novák és Varga méltóságteljesen viselkedtek. Ez hazugság, hiszen nem maguktól mondtak le, hanem Orbán parancsára, addig lapítottak, míg ki nem derült az aljasság, és Orbán rájuk nem parancsolt, hogy mondjanak le. Ez nem méltóság, hanem aljas, képmutató magatartás.

A miniszterelnök pont annyira nem vállalja a felelősséget ebben az ügyben, mint a hazai oktatás, egészségügy tönkretételében, vagy akár az elszabadult, minden rekordot megdöntő infláció esetében.

Az ország rendbetételének első lépése, hogy állítsuk vissza a köztársasági elnöki tisztség megbecsülését és tekintélyét. A Fidesz és a KDNP által 2010 óta megválasztott köztársasági elnökök tevékenysége világosan mutatja, hogy a fideszes pártkatonák nem tudnak eleget tenni az Alaptörvényben meghatározott követelményeknek: nem önálló szereplőként, hanem a kormányzati akarat végrehajtásának eszközeként tevékenykedtek. Arra van szükség, hogy az államfő valóban kifejezze a nemzet egységét, és őrködjön az államszervezet demokratikus működése felett, ez ugyanis a Fidesz uralma alatt gyakorlatilag megszűnt. Ennek érdekében azt kezdeményezzük, ahogy azt 1989 óta javasoljuk, hogy az államfőt közvetlenül válasszuk meg, ahogy azt sok európai országban is teszik.

Az egység és a biztonság érdekében üres szavak helyett tettekre van szükség! Az MSZP az elmúlt másfél évben szinte minden parlamenti ülés elején kérte, hogy kerüljön napirendre a svéd NATO-csatlakozás ügye, azonban ezt a Fidesz rendszeresen leszavazta. Most újra azt ígérte Orbán, hogy erre a tavaszi ülésszak során sor kerülhet. szégyen, hogy álvitákra hivatkozva veszélyezteti Európa biztonságát a miniszterelnök!

Nép Pártján:

Orbán emberként megbukott. Miniszterelnökként is meg fog.

A Nép Pártján a nép kezébe adná a jogot, hogy igazságot tegyen! Új választást!

Második Reformkör:

Orbán Viktor mai évadnyitó beszédében a gyermekvédelmi rendszer megerősítéséről beszélt, új gyermekvédelmi törvénycsomagot ígért. A Második Reformkor üdvözli a miniszterelnök erre vonatkozó kijelentéseit, kár hogy csak egy országos botrány és a köztársasági elnök, valamint egy miniszterének lemondása tudta elindítani ebbe az irányba, miközben továbbra sem hallunk semmit arról, mi történt pontosan. Ami az ígért javaslatcsomagot illeti: felhívjuk Orbán Viktor figyelmét a tegnap bejelentett gyermekvédelmi kerekasztalra, amelyet civilek hívtak össze és amelyre későbbiekben a pártokat is várják. Jelen helyzetben nem Orbán Viktornak kell egy új törvényt írni, hanem közösen, az egész országnak kell kidolgoznia azt. Vona Gábor, a 2RK elnöke és Búzás Balázs szakmai igazgató csütörtökön ismertette, hogy mi öt irányból közelítenénk meg a gyermekvédelem kérdését:



1. Szigorúbb fellépés a pedofilbűnözők ellen.

2. A gyermekbántalmazás megelőzése, korai ellátás.

3. Az online bullying elleni fellépés.

4. A dizájnerdrogok elleni harc.

5. Az energiaitalok 16 éves kor alatti tiltása.



A miniszterelnök beszédből fájdalmasan hiányzott azzal a súlyos problémával való szembenézés, hogy jelenleg a magyar fiatalok nem érzik otthonuknak a saját hazájukat. A Második Reformkor ezért hirdeti, hogy adjuk vissza az országot a fiataloknak. Mert ahol a legifjabb nemzedék nem érzi jól magát, ott előbb-utóbb senki sem fogja. Az a jövőkép, amit a miniszterelnök ma vázolt, nem előre, hanem hátrafelé viszi az országot. Orbán Viktor csak azért érzi, hogy előre halad, mert hátat fordított a fiataloknak és a jövőnek. A karaktergyilkos kommunikációs hadjáratok, a 13. és 14. havi nyugdíjlicit és az uram-bátyám világa helyett őszinte és felelős politikára van szükség. A fiatalok oktatásának, lakhatásának, életkezdésének támogatására és egy egészséges Magyarországra. Második középkor helyett második reformkorra.

