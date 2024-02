Lesz miből jachtozni: az Orbán-kormány segítségével Mészáros Lőrinc köre leszedi a sápot az útdíjból

Megfogalmazás kérdése, hogy mi történt: egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőkealap megerősítette a jelenlétét a magyar útdíjpiacon, avagy a felcsúti milliárdoshoz köthető magántőkealap állami és kormányzati segítséggel sápot szed az útdíjból? Mindenesetre a Prime Tech Magántőkealap éppen akkor lett a Kupon Kft. többségi tulajdonosa, amikor a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) állami nagyvállalat leszerződött a céggel egy kulcsfontosságú feladat teljesítésére.

A NÚSZ január 1-jén közölte, hogy az útdíj utólagos díjfizetési lehetőséget fizetési közreműködőn keresztül biztosítja az ügyfelei részére. Ez a bizonyos közreműködő pedig éppen a Mészáros-féle magántőkealap által frissiben megszerzett cég lett.

A NÚSZ Zrt. megkötötte első szerződését a fizetési közreműködői tevékenységre vonatkozóan a Kupon Portfolió és Kereskedelmi Kft.-vel (Kupon Kft.), mely 2024. január 1-én kezdi meg tényleges működését

- közölték.

Hogy mi is pontosan a fizetési közreműködő, azt pedig kormányrendelet és miniszteri rendelet határozza meg, de a NÚSZ Általános Szerződési Feltételei is pontosítják. Idén januárig úgy volt, hogy a fuvarozók az útdíjat előre és utólag is fizethetik a NÚSZ-nak, de az állami nagyvállalat úgy döntött, hogy januártól az utólagos díjfizetési feladatot már nem látja el és kiszervezi. A szigorú feltételeknek pedig eddig csak a Kupon Kft. felelt meg, így jelenleg a díjfizetők az utólagos fizetési kötelezettséget kizárólag a fizetési közreműködőn keresztül teljesíthetik a NÚSZ Zrt., mint egyetemes útdíjszolgáltató felé. Persze a NÚSZ még mással is leszerződhet, de a Kupon Kft. hatalmas előnyre tett szert, amiből remekül kereshet.

A fizetési közreműködői átalány-költségtérítés alapja a közreműködésével beszedett útdíj általános forgalmi adót nem tartalmazó összege, mértéke az alap 1,9 százaléka

- olvasható a vonatkozó kormányzati rendeletben.

Tehát a Kupon Kft. az utólagosan fizetett útdíj közel 2 százalékát teheti zsebre. A forgalom pedig garantáltan növekszik. Eddig ugyanis úgy volt, hogy az elektronikus útdíj kizárólag a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsikra vonatkozik. Ennek megfelelően a 3,5 tonna össztömeg alatti járművek és autóbuszok az e-matricás rendszer szerint közlekedhetnek. Az eredeti tervek szerint február 1-jétől viszont már nem lehetett volna autópálya-matricát vásárolni az autóbuszokra, ugyanis ezekre a járművekre is a tehergépkocsikra vonatkozó, kilométeralapú, használatarányos útdíjfizetés szabályai lesznek érvényesek. A szakmai érdekképviseletek nyomására azonban a buszok egységes díjtarifája helyett kisbusz és nagybusz kategóriák bevezetésével differenciált tarifatábla várható, ennek előkészítése miatt április 1-ig csúszik az új rendszer, amelyben már a főútvonalak (autóutak és főutak) használatáért is fizetniük kell a buszvezetőknek.

Lehet fizetni. Fotó: Depositphotos

A NÚSZ Zrt. adatai szerint a megtett úttal arányosan fizetendő e-útdíj-bevétel 2022-ben meghaladta a 355 milliárd forintot. Ez az összeg 12 százalékkal magasabb a 2021-es ugyanilyen adatnál. A megszolgált útdíj több mint 54 százalékát külföldi felségjelzésű, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárművek úthasználata után fizették be. Az érintett magyar vállalkozások jelentős része pedig eddig utólag fizette be az útdíjat.

A Prime Tech Magántőkealapot a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli. Utóbbi cég 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy főhivatásszerűen a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány/KESMA) alapítói jogait is gyakorolja. A Gazdasági Versenyhivatal december 15-én hagyta jóvá, hogy a Prime Tech Magántőkealap egyedül irányítást szerezzen a Kupon Kft. felett. Az eladó pedig a Videoton-vezér Lakatos Péter által is tulajdonolt Bravogroup volt. Hivatalosan január 16-tól ők az új gazdák.

A Kupon Kft. fő tevékenységi köre az elektronikus szolgáltatások nyújtása mobil-, autópálya- és közműterületen. A vállalat évente mintegy 5 millió tranzakciót bonyolít, 1500 értékesítési ponton. Eddig sem volt kicsi: 2022-ben 82,6 milliárd forintos árbevétellel zárt.

Kapcsolódó cikk Tilos az önkormányzatoknak útdíjat szedniük De a teherforgalmat bátran korlátozhatják. Erről döntött a fővárosi kormányhivatal.

Ha pedig ez még nem lenne elég, akkor a Prime Tech a Setech Flotta Kft. tulajdonosa is lett, amelyet szintén a Bravogroup-tól szerzett meg. A Bravogroup még 2021-ben büszkélkedett el azzal, hogy érdekeltségébe került a flottakövetéssel és útdíjbevallással foglalkozó Setech Flotta Kft. többségi tulajdona.

A fuvarozók és a magánfelhasználók a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. felé kötelesek téríteni az útdíjat, amely éves szinten 300 milliárd forintos piacot jelent. Ennek az útdíjfizetési ökoszisztémának a szereplői az úgynevezett bevallási közreműködők, akik saját fejlesztésű, akkreditált informatikai rendszereik és GPS-eszközeik segítségével szolgáltatnak adatot a befizetendő útdíj meghatározásához. A Setech Flotta több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik ezen a területen

- olvasható a bejelentésükben. Nos, a céget mostanra átadták a Mészáros-féle magántőkealapnak.

Ha pedig ez még mindig nem lenne elég, akkor extra információ, hogy a NÚSZ belföldi pótdíjbeszedési közreműködője nem más, mint a Kertész és Társa Ügyvédi Iroda, amely az említett Kertész Józsefet jelenti és ezzel a kör bezárult. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy Mészáros Lőrincnek már nemcsak az autópálya-koncessziók, hanem az E-útdíj is termeli a bevételt. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (Rogán Antal) - mint tulajdonosi joggyakorló - döntése értelmében 2022. június 15-étől Bozóky Alex váltotta elődjét, Bartal Tamást a NÚSZ vezérigazgatói tisztségében. Az új vezérigazgató kiemelt célja, hogy tovább növelje a társaság nemzetstratégiai súlyát.