Orbán Viktor a parlamentben is elmondja a magáét - kövesse velünk a miniszterelnök beszédét percről percre!

Az egész világ versenyt fut a katari földgázért - fogalmazott a kormányfő. Szerinte a türk világ szerepe nőni fog a világban. Jó döntés volt 2018 csatlakozni a Türk Tanácshoz - vélte a miniszterelnök. Magyarország keleti külpolitikája működik. Továbbra is fenntartjuk Magyarország energiabiztonságát, ezért a nyáron energetikai együttműködést írtunk alá Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Katarral is. Úgy fogalmazott: a kormány teljesítette a házi feladatát, feltöltötte a gáztárolókat, jelenleg az éves fogyasztás 60 százalékának megfelelő mennyiségű nyersanyag van a tárolókban.

Hadiipari sikerekkel folytatta beszédét a miniszterelnök. Európa újra militarizálódik, Magyarországnak alkalmazkodnia kell - mondta. Szerbia stratégiai partner lett, és drónokat is gyártani kezd Magyarország.

Sikerült elérnünk, hogy európai beszállításai tilalom lépjen életbe, de ezt szeptemberben feloldották, ezért Lengyelországgal, Szlovákiával együtt behozatali tilalmat rendeltünk el Ukrajnából 23 mezőgazdasági termék esetében. Mi továbbra is azt várjuk Brüsszeltől, hogy álljon ki a közép-európai országokért és ne árulja el Magyarországot se - fogalmazott Orbán Viktor.

Megmentik a jegybankot

Orbán Viktor jelezte, a nyáron a jegybank egy másik problémáját is meg kellett oldaniuk, a jegybank komoly adósságot halmozott fel, ennek kifizetésére a költségvetés képes, de csak akkor, ha súlyos pénzeket vonnak el más területekről. A kormány azt javasolja, hogy mentsék ki a jegybankot egy törvénymódosítással, amelyet be is nyújtanak.

Arra vonatkozó döntéseket is hoztak, hogy érdekeltté tegyék a magyarokat az állampapírba történő fektetésben, ez hasznos a megtakarítással rendelkezőknek és a költségvetésnek is. A magyar államadósság kétharmada magyarok, egyharmada külföldiek kezében van.