Orbán Viktor által ejtett milliárdos közelében landolt az egyik legnagyobb állásportál

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) az elmúlt időszakban többek között a kormányközeli médiaportfólió építésével foglalkozott, az Opten adatbázisa szerint viszont a közelmúltban szegényebb is lett egy portállal. A magát tehetséggondozó intézményként és nemzetközi hálózattal büszkélkedő tudásközpontként bemutató szervezet alapítványa alá tartozott ugyanis egy céghálón keresztül a Jobinfo.hu, de a karrieroldalnak új tulajdonosa lett.

Magyarország egyik legnagyobb és legrégebbi részletesen kereshető állás adatbázisa mögött álló Jobinfo.hu Szolgáltató Kft.-nek a Portas Zrt.-én és az Axialis Holding Zrt.-én keresztül volt a birtokosa az MCC, de július 10-e óta Ballagó Antal lett az egyedüli részvényese a Portas Zrt.-nek, így pedig a leánycégként funkcionáló Jobinfó is hozzá került. A tranzakció már igazából tavaly megtörténhetett, ugyanis az Axialis beszámolójában az olvasható, hogy 2024-ben a Portas Zrt. üzletrészét eladták.

Az MCC-vel mindig történik valami

Ezzel újabb fordulatot vett az amúgy is kalandos történetű Jobinfó. A 24.hu írt arról 2017-ben, hogy a Net Performance Zrt. segítségével Spéder Zoltán milliárdos üzletember közelében landolt a portál. A cikk szerint a Jobinfóban történő százszázalékos üzletrészszerzést egyébként azzal magyarázták, hogy a Jobinfo.hu elérte azt a méretet, ahol már a további növekedéshez egy erősebb háttér volt szükséges. Azt is írták, hogy a megváltozott álláskeresési szokások és az akkori álláspiaci helyzet megkövetelte, hogy az állásportálok már ne csak az álláshirdetés megjelenítésére szolgáló felületként, hanem valós hozzáadott értéket teremtve, a recruitment (toborzási) digitális részt, illetve a relevanciaalapú szűrést is elvégezze a munkaadók helyett. A felvásárolt Jobinfo.hu amúgy nem egy klasszikus karrierportálként működik, vagyis alapvetően más állásoldalakon már megjelent hirdetéseket gyűjt össze, hasonlóan a híraggregátor site-okhoz, illetve több más hasonló elven működő állásoldalhoz (például CV Online).

Az MCC 2020-ban kezdte el szép lassan bekebelezni a Libri-Bookline Zrt.-t is birtokló Axialis Holding Zrt.-t. Az MCC előbb Spéder Zoltán érdekeltsége helyett lett a Libri-Bookline stratégiai kisebbségi tulajdonosa, majd 2023-ban végleg bekebelezték az Axialist, így pedig mellékesen a minimálisan nyereséges Jobinfo-hu-t is.

Megkérdeztük az MCC-t, hogy miért váltak meg a portáltól, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

A vevő pedig tehát Ballagó Antal, aki eddig is a Jobinfo ügyvezetője volt, valamint az Otthontérkép Csoport vezérigazgatója. A csoport a Mapsolutions Zrt.-én keresztül Spéder Zoltánhoz tartozik, tehát az álláskereső portál igazából visszakerült a milliárdos közelébe, ahova nagyjából 2020-ig tartozott.

Spéder Zoltán 2016 nyarán vált meg cégbirodalmának javától, amit 2010 óta épített ki. Lázár János többször nyíltan a barátjának nevezte az FHB Bankot is tulajdonolt milliárdost, de a miniszterelnök Spédertől is megvonta kegyeit. Lényegében visszavonult, de a HVG cikke szerint tavasszal életjelet mutatott, amikor megszerezte a közel 2 milliárd forintos saját tőkével rendelkező Valparaiso Zrt. többségét.

Az MCC dugig van pénzzel, az július végén derült ki például, hogy a miniszterelnök politikai igazgatójának kuratóriumi elnökletével tevékenykedő alapítvány 24 milliárd forintból alakíttatja át a miskolci Avas szállót. Az MCC csak az idén több mint 22 milliárd forintos osztalékhoz jut a Moltól. Az államnak már nincs Mol-részvénye, azokat vagyonkezelő alapítványoknak ajándékozta néhány évvel ezelőtt. Az Orbán Balázs által vezetett MCC-nek tízszázaléknyi részvénye van.