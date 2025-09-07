Orbán Viktor az EU felbomlásáról beszélt Kötcsén és azt üzente: semmi sem lesz elfelejtve

Mivel idén először mindenki hallja az egyébként zárt körben tartott kötcsei beszédet, ezért a legjobb részei elmaradnak – mondta beszéde elején Orbán Viktor. Elismerte, hogy ez az ellenzék miatt van így. Szerinte az ellenzék titkolózik, leplezi valódi szándékait, így erre nyíltsággal válaszolnak.

A kormány terveinek alapja a miniszterelnök szerint, hogy minden eddigi ígéretüket teljesítették, ezért az így megszerzett bizalomra alapozhatnak.

A legutóbbi kötcsei beszédben megfogalmazott feltételezésekkel szerinte a világban ezek történtek: új amerikai elnök és politika lett; új német kormány lett; nem sikerült kikászálódnia Franciaországnak a politikai válságok örvényéből; lett hatalmi átrendeződés Lengyelországban; visszarendeződhet a V4; katonai győzelmet aratott Oroszország; felosztották Ukrajnát; tovább erősödött a BRICS csoport; nem sikerült megoldania az euró dilemmáját.

Az új amerikai stratégia lényege Orbán Viktor szerint, hogy a demokráciaexport helyett a tényekkel néznek szembe az amerikaiak: Kínának behozhatatlan demográfiai előnye, növekvő technológiai és tőkeelőnye valamint csökkenő katonai hátránya van; kínai beszállítók nélkül nem működik az USA gazdasága. Szerinte Amerika belátta, hogy Oroszország a háborút megnyerte, Oroszország pedig Kínáról nem választható le. Tény az is, hogy az EU gyenge, és az is marad Orbán Viktor szerint. Amerika ezért „hazamegy” és erőforrásokat gyűjt, önellátásra rendezkedik be. A globális gazdaság lebomlik, helyette regionális gazdasági térségek jönnek létre világszerte.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Szerinte a világ gazdasági összteljesítményének most már sokkal nagyobb részét adja az USA, mint az EU – pedig 2008-ban még Európa vezetett egy-két százalékponttal ebben a mutatóban. Ez az elhibázott vezetés miatt van. Szerinte az Európai Unió létezésének időszaka az európai kontinens hanyatlásának és jelentéktelenné válásának korszakaként vonul majd be a történelembe. Ha minden így folytatódik, a 2035-öt követő ciklus költségvetését már teljesen lehetetlennek látja –

emiatt az Európai Unió fel fog bomlani, ami egy zavaros és költséges folyamat lesz.

Ezt meg lehet akadályozni, de ehhez átszervezés kell – itt megismételte tusnádfürdői beszédének azt a részét, amely a négy körös EU-ról szól, amelyben minden ország eldöntheti, milyen mélységű integrációban szeretne részt venni.

Ami Magyarországot illeti: azért nem mentünk tönkre, miközben Európa tönkrement, mert 2010 óta más gazdaságpolitikát folytatunk, más gazdasági modellben működünk. Európa segély alapú, a magyar gazdaság munka alapú Orbán Viktor szerint – mintha két külön világban lennénk. Más az adórendszer, a munkanélküli segély rendszere, a családtámogatás rendszere. Nálunk nincs örökösödési illeték, de van tranzakciós illeték; nálunk lényegi eleme a rendszernek a szektorális adó és a rezsicsökkentés. Bérlakás helyett saját otthonhoz akarják segíteni az embereket, és a nők egzisztenciális függetlenségét a kétgyermekes anyák adómentességével akarják megteremteni.

Az EU a következő években mellékszereplő marad a világpolitikában, miközben megpróbálja levezényelni a jóléti államok végét. Közben kiépülnek a párhuzamos társadalmak, az iszlamizáció következtében párhuzamos jogrendszerek jönnek létre, a közrend felbomlik. Európa védelmileg kiszolgáltatott az USA-nak, amíg tart a háború; Orbán Viktor szerint az EU-nak védelmi megállapodást kellene kötnie Moszkvával.

Közös háború, közös adósság, közös gazdaságpolitika, közös pénz – ez az egyik ajánlat Magyarország és az EU viszonyában Orbán Viktor szerint. A másik út, amit a Fidesz és a KDNP javasol: kitartunk a saját programunk és modellünk mellett. Munkaalapú állam, közös piac nemzeti gazdaságpolitikával, kimaradás a háborúból és közös adósságból, Ukrajnának tagság helyett stratégiai partnerség, nemzeti energiapolitika, migráció elutasítása, gyermekvédelem, a V4 újraszervezése, speciális viszony kialakítása az USA-val, Kínával és Oroszországgal.

Béke, közös piac, saját gazdaságpolitika, saját pénz és függetlenség - ez a 2026-os választás politikai szerkezete

- mondta Orbán Viktor.

A gazdasági növekedés szerinte azért nem indult be, mert a kormány várakozásával szemben nem sikerült tető alá hoznia a békét Donald Trumpnak. Emiatt féléves csúszással indította be a kormány a célzott gazdasági programjait. A kormány – igaz, hogy féléves csúszással –, de minden vállalását teljesíteni fogja Orbán Viktor szerint. Hamarosan nemzeti konzultációt indítanak a Tisza Párt „kiszivárgott adóemelési terveiről” is.

Beszéde végén azt mondta: mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mindenki tegyen meg mindent, amit tud.

Semmi nem lesz elfelejtve: minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve

- üzent a hallgatóságnak Orbán Viktor.