Orbán Viktor az Mfornak: nem módosít a kormány a növekedési terveken

A kérdés azután merült fel, hogy a Magyar Nemzeti Bank 0,8-ról 0,6 százalékra vitte le az idei évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését. A kormány várakozása jelenleg egy százalék.

A miniszterelnök válaszában azt mondta: „nem tervezzük, hogy módosítsunk rajta”, és már október van, „közel van a zárás.”

Szerinte inkább az az izgalmas kérdés, hogy a következő évi előrejelzést érdemes-e módosítani. „Gondolkodunk ezen, de nincs ilyen döntésünk”.

Hozzátette: azt kérte a pénzügyminisztertől (a pénzügyminiszteri teendőket a nemzetgazdasági miniszter látja el – a szerk.), hogy olyan gazdaságpolitikát csináljon, amely a költségvetésben vállalt, legutóbb bejelentett 3,1 százalékos növekedést hozza. „Nem levenni akarjuk a lécet, hanem megtartani”, fogalmazott.

