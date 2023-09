Orbán Viktor az újságírók elé dobja Gulyás Gergelyt - percről percre tudósításunk a Kormányinfóról

EU-s pénzekről is esett szó a kormányülésen.

A külső határ menti országokból "Lampedusát akarnak csinálni" a miniszter szerint, pedig már most is éles lőszert használtak a határon.

Novemberben ezt visszamenőleg is kifizetik, így 78384 forintos többlettel számolhat egy átlagnyugdíjast. A költségvetésnek ez nagyjából 190 milliárdos kiadást jelent.

És már itt is van Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely.

Tényleg, mi a helyzet az euróval?

Erről ugyan a Híradóban nem beszélnek, de ma reggelre kelve közel 393 forintot kértek egy euróért, hónapok óta nem volt ilyen gyenge a forint. Most ránéztünk az árfolyamra, most éppen 393,87 - vajon erről is esik majd szó?

Friss árfolyamokat egyébként laptársunk, a Privátbankár oldalán talál >>>