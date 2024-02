Orbán Viktor beállt a sorba: megvan a megállapodás Ukrajna támogatásáról

Charles Michel azt írta: "We have a deal" - azaz "Megállapodtunk." A rövid poszt szerint mind a 27 állam- és kormányfő megállapodott egy további 50 milliárd eurós támogatási csomagról Ukrajna számára az uniós költségvetésen belül. Ez biztosítja Ukrajna számára a stabil, hosszú távú és kiszámítható finanszírozást.



Az EU vezető szerepet és felelősséget vállal Ukrajna támogatásában; tudjuk, mi forog kockán - írta Charles Michel.

