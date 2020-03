Orbán Viktor bejelentése és a törlesztési moratórium részletei

Csabai Károly, az Mfor.hu és a Privátbankár.hu szakújságírója a Trend Fm Reggeli Monitor című műsorában beszélt a tőke- és pénzpiaci kilátásokról.

A beszélgetés idején még benne volt a levegőben, hogy a miniszterelnök a kijárási tilalom elrendelését kürtöli világgá. A másik tipp a fiskális ösztönző csomag lehetett volna, ám ennek kicsi volt az esélye, miután jó két hete, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ülésén Orbán Viktor még azt mondta, erre április közepe-vége előtt aligha kerülhet sor, addigra mérik fel, hogy az egyes ágazatoknak mire lenne szükségük.

Végül a kormányfő nem is ezt, hanem a gazdasági szereplők életét megkönnyítő további lépéseket jelentett be. Noha a régiós országok közül eddig már Lengyelország és Csehország is előrukkolt a maga gazdaságösztönző csomagjával. Erre azonban idehaza még várni kell, a kormány egyelőre még a tűzoltással van elfoglalva.

A múlt héten rendelte el például a vállalati és lakossági hitelek törlesztésének kötelező felfüggesztését 2020 végéig. A beszélgetés idején még fontos részletszabályra vártak a bankok arról, hogy ezt hogyan valósítsák meg.

Holnap tartja kamatdöntő ülését az MNB monetáris tanácsa. A 2016 májusa óta 0,9 százalékon álló irányadó ráta változtatása nem tűnik valószínűnek, már csak azért sem, mert nagyon úgy tűnik, hogy a mostani helyzetben nem kamatcsökkentéssel, hanem inkább értékpapírok – államkötvények, vállalati kötvények, jelzáloglevelek – vásárlása lehet az üdvözítő, annak révén ugyanis a gazdaságnak most égetően szükséges likviditás kerülhet a rendszerbe. Hogy valóban erre kerül-e sor, arra kedden délután derülhet fény.