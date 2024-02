Orbán Viktor Brüsszelben, Gulyás Gergely Budapesten izzadhat meg - kövesse velünk a Kormányinfót!

Mi lesz a svéd NATO csatlakozással? A kormány továbbra is támogatja, de szavazás csak akkor lesz, ha meglesz a megfelelő támogatás a parlamentben, ehhez

A háború legnehezebb csatáit talán nem is Avgyijivkánál és Herszonnál vívják, hanem Brüsszelben és Washingtonban. Erről is beszélt a hét videójában Litván Dániel és Wéber Balázs.

Tervek vannak a reptéri gyorsvasút megvalósítására is.

"Ebben a ciklusban ott már vonatok is mennek majd"

Előkerült az Apró-villa ügye is, és hogy "luxusban él" a Gyurcsány-Dobrev házaspár.

A "Soros-szervezeteknek" is odavágott egyet Gulyás Gergely, felhozva azt, hogy a Lánchíd-beruházást a Transparency International "példaértékűnek" minősítette a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva.

A kérdező újságíró előszedi a BKK vezérigazgatójának ügyét is, a miniszter természetesen rákontráz, szerinte meneszteni kellett volna Walter Katalint.

A szakszervezetek kérését teljesítették azzal, hogy az idén nyugdíjba vonuló pedagógusoknak nem kellett az új jogállásra áttérni, ezért nem kapnak most fizetésemelést, erre a néhány száz embert érintő problémára

A nézetkülönbségek eddig kezelhetőek voltak, de most nem erre törekszik a nagy tagállamok többsége a miniszter szerint.

Ettől még ki lehet alakítani közös álláspontot, ezért is fogadta el Magyarország az Oroszország elleni szankciókat. Az orosz nyersanyagtól "nem engedtük" elzárni az országot.

Az elmúlt napokban rég nem látott mélységekbe süllyedt a forint árfolyama az euróhoz képest. Lesz erről is mondanivalója Gulyás Gergelynek?

Egy konferencián ismertette a terveket: a zavaró környezeti tényezők szimulálására is képes lenne a pálya és a hozzá tartozó légtér.

Havi 4,5 milliós fizetés és kétmilliós egyéb jövedelem mellett is 10 millióval szegényebb lett a köztársasági elnök - legalábbis a vagyonnyilatkozata szerint.

Sokkal több ment el nyugdíjakra tavaly, mint tervezték a költségvetésben. Honnan tömik be a lyukat és hozzá kell-e nyúlni a rendszerhez?

Pedagógusbérek?

Szóba kerülhet a pedagógusok béremelése is, most már lehet tudni a pontos számokat, vannak érdekes anomáliák is.