Orbán Viktor csuklani kezdhet, ha meghallja, mire jutott Trump és Zelenszkij

Vajon Budapesten (és Moszkvában) is így fogják értékelni?

Tény, hogy Ukrajna a hírek szerint az egyezmény keretében sem kap konkrét biztonsági garanciákat (főleg ezért nem írta alá Zelenszkij az eredeti megállapodást), de ha továbbra is segítséget kap a harc folytatásához, miközben sokmilliárd dolláros amerikai érdekeltségek jelennek meg országában, az messze nem a legrosszabb forgatókönyv számára.

És mi lesz most a gyors békével? Ugyan Trump továbbra is az Oroszországgal való megegyezés szükségességét hangoztatja, de az egyezménnyel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Ehhez képest most a „békét hozó” Trump-kormányzat teljesen nyíltan teszi rá a kezét Ukrajna nyersanyagok (az olaj és gáz mellett számos kritikus ásvány, többek között a csúcstechnológiában nélkülözhetetlen ritkaföldfémek) kitermeléséből származó jövendőbeli bevételeinek jó részére. Az egyezmény aláírására pedig teljesen egyértelmű zsarolással, az amerikai támogatások felfüggesztésének fenyegetésével vették rá az ukrán vezetést.

De mit szólhat ehhez vajon Orbán Viktor? Az mindenképpen érdekes, hogy a magyar kormány irányítása alatt álló sajtó, de maguk a kormány tagjai is rendszeresen vádolták a Biden-kormányzatot azzal, hogy saját érdekeiket Ukrajna és Európa érdekei elé helyezve „pénzelik a háborút”. Visszatérő vád volt például az, hogy amerikai cégek vásárolták fel az ukrán termőföldeket, és most befektetésük védelmében kényszerítik egy megnyerhetetlen háború folytatására Ukrajnát.

Múlt héten már úgy tűnhetett, Donald Trump valóban hajlandó lehet Ukrajnát teljesen kiszolgáltatni Oroszországnak. Miután Zelenszkij ukrán elnök visszautasította azt a nyersanyag-megállapodást, amely gyakorlatilag ellentételezés nélkül adott volna ellenőrzést Ukrajna elképesztő értékű nyersanyagkincsei felett Amerikának, Trump az orosz propaganda szólamait hangoztatva támadta személyében is az ukrán elnököt. Ezen a héten azonban újabb fordulat történt – olvasható a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár írásában .

A héten már alá is írhatják az egyezményt, amely biztosítja a „további harc jogát” Ukrajnának.

