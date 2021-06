Orbán Viktor elárulta, mit vár Szijjártó Pétertől

Orbán Viktor a szlovák kormányfővel kedden Budapesten közös tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva óvatosságra intett a gazdasági növekedéssel kapcsolatban és jelezte: ha a Szijjártó Péter vezette gazdasági újraindítási operatív törzs nem visz a kormány elé 15-20 nagyon komoly, sokakat talán meglepő erőteljes intézkedést, és a kormány ezeket nem hagyja jóvá a következő egy-két hétben, akkor nem lesz 5,5 százalékos növekedés Magyarországon.

A magyar kormányfő arról is beszélt: az építőanyagiparban súlyos problémákat lát, akár 100 százalékot is meghaladó az árnövekedés, így a felújítási állami támogatást rögtön "át is szivattyúzzák" az emberektől az építőipari alapanyagokat gyártó cégekhez. Ezt elfogadhatatlannak nevezte, hozzáfűzve: intézkedésekre lenne szükség, és szeretné, ha ezeket még ezen a héten a kormány meg tudná tárgyalni.