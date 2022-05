Orbán Viktor elutazott, és Lázár Jánost is magával vitte

Orbán Viktort így nem fogják kipöckölni a hatalomból - A hét videója

Úgy tűnik hiába reménykedik az ellenzék a közéletet megrázó gazdasági válságban, a magyar GDP az első negyedévben is szárnyalt. A várakozásokat messze meghaladó növekedés éves szinten is látványos bővülést jelez előre. Ez pedig növeli a kormány mozgásterét, így nehezen hihető olyan forgatókönyv, amely kormányváltást eredményezne. Orbán Viktorék számára az infláció jelenti a legnagyobb kockázatot, ám itt továbbra is alkalmazhatják a korábban alkalmazott módszert. Vagyis az intézkedések terhét áthárítják másra, ám annak politikai hasznát learatják.