Újabb fordulat: Orbán Viktor emeli a tétet, 10 milliárd euró már nem elég Brüsszeltől?

Tegnap - tehát december 12-én, kedden - arról szóltak a brüsszeli hírek, hogy bármelyik pillanatban elfogadhja az Európai Bizottság a magyar igazságügyi reformot, és ennek nyomán feloldhatja közel 10 milliárd eurónyi Magyarországnak szánt uniós pénz befagyasztását. Később aztán a Népszava újabb információkat közölt, amelyek szerint erre kedden nem, csak szerdán, azaz ma kerülhet sor, miután a parlament megszavazza, a Magyar Közlönyben pedig kihirdetik a reformcsomag utolsó, a Bizottság által kért elemét, amely a magyar bírák az Európai Unió Bíróságához fordulását "akadálymentesítené".

És mi a helyzet ma? Ami biztos, hogy a parlament tegnap nem szavazott az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról, a Magyar Közlönyben sem jelent meg tehát ilyesmi (ráadásul a szavazás után még az államfőnek is alá kellett volna írni kihirdetés előtt a törvényt).

Ez a feltétel tehát nem teljesült, de nagyon úgy tűnik, az Orbán-kormány dupla vagy semmit játszik a Bizottsággal, ugyanis tegnap Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Bloombergnek adott interjújában gyakorlatilag azt jelentette ki, hogy Magyarország csak akkor hajlandó átengedni az Ukrajnának tervezett négyéves, 50 milliárdos uniós finanszírozási programot, ha nemcsak ezt a 10 milliárd eurót, de az összes, nagyjából 30 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós forrást feloldják a zárolás alól.

Nem alkuszik Orbán Viktor - Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és a magyar miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcson 2022. december 15-én. Fotó: Európai Tanács

Ráadásul a másik, Magyarország által blokkolt közös ügyben, az Ukrajnával történő csatlakozási tárgyalások kérdésében még ezután sem változtatna a magyar kormány az álláspontján, azt ugyanis továbbra is "vörös vonalnak" nevezte Orbán Balázs is. A politikai igazgató ráadásként még megemlítette, hogy Magyarország még további, határvédelemre és gazdaságfejlesztésre fordítható új forrásokat is vár Brüsszeltől.

Márpedig ez elég veszélyes játék, ugyanis Ursula von der Leyen bizottsági elnök és a Bizottság már így is össztűz alá került az Orbán Viktorrral történő kiegyezést ellenző körökből, Von der Leyen jövő évi újraválasztását is veszélyeztetheti ez az ügy.

A Politico szerda reggeli brüsszeli hírlevele szerint az indulatok tovább forronganak. Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője szerint az uniós vezetőknek akár Magyarországot megkerülve is el kell fogadniuk az Ukrajnának szánt segélysocsmagot, a szociáldemokrata vezető Iratxe García pedig úgy nyilatkozott, hogy

"ha most beadjuk a derekunkat Orbánnak, akkor továbbra is zsarolni fog minket".

Hasonló jelzések jöttek szinte az összes európai parlamenti frakciótól, az elhúzódó "zsarolási ügy" pedig tovább erősítheti azokat a törekvéseket is, hogy több területen megszüntessék az egyhangú döntések követelményét az Unió működésében, hogy a jövőben egyetlen ország se játszhasson ilyen játékot.

Egy vezető tisztviselő viszont úgy fogalmazott: