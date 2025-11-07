Orbán Viktor: Trump valójában egy kedves ember

Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjújában azt mondta, hogy ha valaha volt aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van. Az egyetemek, kutatóintézetek közötti együttműködés kiváló, ahogy a gazdasági kapcsolatok is virágoznak, miközben bajtársias viszonyban áll a két ország politikai vezetése is.

Az orosz szankciók elleni mentesség kapcsán Orbán azt mondta, ez a legfontosabb és legsúlyosabb kérdés, ami napirenden van.

Eredményt kell elérnem holnap. Nem akarok semmit adni érte a szó üzleti értelmében, nem ajándékot kérünk az amerikaiktól, csupán annak a belátását, hogy az a szankciórendszer, amit kivetettek az orosz energiára, az a Magyarországhoz hasonló országokat, amelyeknek nincs tengerük, lehetetlen helyzetbe hozza

– mondta Orbán, aki a józan ész és a belátás útján kíván eredményt elérni. Más területeken üzleti szempontokat is érvényesít majd, de az orosz energiaszankciók ügye nem ilyen. Az eddig Washingtonból érkezett legnagyobb szabású magyar-amerikai együttműködési megállapodásról ebben a cikkünkben számoltunk be:

Orbán Viktor az amerikai elnök magyar-amerikai kapcsolatokra gyakorolt hatásáról is szót ejtett. Úgy fogalmazott, hogy most visszatértünk oda, ahol 2016-ban voltunk, azzal a különbséggel, hogy most Trump ma felkészültebb, mint korábban: volt ideje felkészülni, fölmérte a vállalkozásának a nagyságrendjét, évekig toborozta rá az embereket.

Mi is közreműködtünk a programjuk kidolgozásában, teljes fegyverzetben tért vissza, hiába évszámok szerint idős ember, fiatalos energiával tért vissza a világpolitika színpadára

– mondta Orbán.

A miniszterelnök szerint az amerikai elnök a béke embere. Úgy fogalmazott, hogy minden körülötte zajló vitától függetlenül azt tudom mondani, hogy ez egy keresztény ember, aki azt gondolja, hogy a háború rossz dolog. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Trump valójában egy kedves ember, szívbéli meggyőződése, hogy rossz dolgokat ki kell iktatni.

Orbán Viktor és Donald Trump ma magyar idő szerint 17:30 perckor találkoznak a Fehér Házban

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Nyolc hónap alatt nyolc kisebb-nagyobb konfliktust tudott lezárni, de a legnagyobb feladat még itt van előtte, ami egy amerikai elnök számára is kihívás. Ezzel az orosz-ukrán háborúra utalt a magyar miniszterelnök.

A lefújt budapesti békecsúcsról Orbán azt mondta, hogy megtörténik majd, hiszen bejelentették. A kérdés, hogy azt a funkciót szánják-e neki, hogy közelebb vigyen a békéhez, vagy várnak addig, amíg minden kérdésben sikerül megegyezni, és bejelentik a megállapodást.

Hogy az utolsó, megoldást hozó békecsúcs lesz-e, azt Orbán nem tudja, de szerinte mindenképpen meg fogják rendezni. A budapesti csúcstalálkozóról néhány napja lapunk is megkérdezte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert a Kormányinfón:

Orbán szerint Európa ma még csak közvetve vesz részt a háborúban, de innen elég egy rossz lépés, és kiterjed a konfliktus. Annak pedig beláthatatlan, a harmadik világháborúig terjedő következményei lehetnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy mi, magyarok tudjuk, hogy meglesz a tűzszünet és a béke.

Az európaiak azt gondolják, hogy a háborúnak van megoldása a harctéren, véli Orbán, aki szerint abban hisznek, hogy az oroszok jóvátétel címén kifizetik a háború költségét és Ukrajna újjáépítését, de „ez olyan illúzió, amiben komoly ember nem ringathatja magát”.

Európának nincs pénze, az oroszokat nem tudjuk rákényszeríteni arra, hogy fizessenek. Ez nem a mi problémánk, mert nem veszünk részt ebben a háborúban, mondta Orbán, aki szerint ő joggal harcol azért, hogy a magyarok pénze ne menjen Ukrajnába.

Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára ma magyar idő szerint 17:30-tól kerül sor. Ezen leginkább energetikai és beruházási kérdéskről fognak tárgyalni. Az Index.hu-nak korábban nyilatkozó kormányzati források szerint a felek átfogó energiaügyletet készítenek elő, amely három fő ágazatot fedhet le: atomenergia, földgáz (különösen LNG) és olaj.

A források szerint Magyarország washingtoni javaslata egy pragmatikus cserekereskedelmen fog alapulni: az Egyesült Államok elismerné Magyarország rövid távú orosz olaj- és gázfüggőségét, miközben mindkét fél bővítené az együttműködést az atom- és LNG-szektorban. Magyarország már megkezdte a tárgyalásokat amerikai partnerekkel a fűtőanyag-ellátásról, és a GE Vernova SMR-programja előzetes értékelés alatt áll egy lehetséges magyarországi megvalósítás szempontjából.