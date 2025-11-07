Orbán Viktor: Trump valójában egy kedves ember

Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjújában azt mondta, hogy ha valaha volt aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van. Az egyetemek, kutatóintézetek közötti együttműködés kiváló, ahogy a gazdasági kapcsolatok is virágoznak, miközben bajtársias viszonyban áll a két ország politikai vezetése is.
Az orosz szankciók elleni mentesség kapcsán Orbán azt mondta, ez a legfontosabb és legsúlyosabb kérdés, ami napirenden van.
Eredményt kell elérnem holnap. Nem akarok semmit adni érte a szó üzleti értelmében, nem ajándékot kérünk az amerikaiktól, csupán annak a belátását, hogy az a szankciórendszer, amit kivetettek az orosz energiára, az a Magyarországhoz hasonló országokat, amelyeknek nincs tengerük, lehetetlen helyzetbe hozza
– mondta Orbán, aki a józan ész és a belátás útján kíván eredményt elérni. Más területeken üzleti szempontokat is érvényesít majd, de az orosz energiaszankciók ügye nem ilyen. Az eddig Washingtonból érkezett legnagyobb szabású magyar-amerikai együttműködési megállapodásról ebben a cikkünkben számoltunk be:
Orbán Viktor az amerikai elnök magyar-amerikai kapcsolatokra gyakorolt hatásáról is szót ejtett. Úgy fogalmazott, hogy most visszatértünk oda, ahol 2016-ban voltunk, azzal a különbséggel, hogy most Trump ma felkészültebb, mint korábban: volt ideje felkészülni, fölmérte a vállalkozásának a nagyságrendjét, évekig toborozta rá az embereket.
Mi is közreműködtünk a programjuk kidolgozásában, teljes fegyverzetben tért vissza, hiába évszámok szerint idős ember, fiatalos energiával tért vissza a világpolitika színpadára
– mondta Orbán.
A miniszterelnök szerint az amerikai elnök a béke embere. Úgy fogalmazott, hogy minden körülötte zajló vitától függetlenül azt tudom mondani, hogy ez egy keresztény ember, aki azt gondolja, hogy a háború rossz dolog. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Trump valójában egy kedves ember, szívbéli meggyőződése, hogy rossz dolgokat ki kell iktatni.
Nyolc hónap alatt nyolc kisebb-nagyobb konfliktust tudott lezárni, de a legnagyobb feladat még itt van előtte, ami egy amerikai elnök számára is kihívás. Ezzel az orosz-ukrán háborúra utalt a magyar miniszterelnök.
A lefújt budapesti békecsúcsról Orbán azt mondta, hogy megtörténik majd, hiszen bejelentették. A kérdés, hogy azt a funkciót szánják-e neki, hogy közelebb vigyen a békéhez, vagy várnak addig, amíg minden kérdésben sikerül megegyezni, és bejelentik a megállapodást.
Hogy az utolsó, megoldást hozó békecsúcs lesz-e, azt Orbán nem tudja, de szerinte mindenképpen meg fogják rendezni. A budapesti csúcstalálkozóról néhány napja lapunk is megkérdezte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert a Kormányinfón:
Orbán szerint Európa ma még csak közvetve vesz részt a háborúban, de innen elég egy rossz lépés, és kiterjed a konfliktus. Annak pedig beláthatatlan, a harmadik világháborúig terjedő következményei lehetnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy mi, magyarok tudjuk, hogy meglesz a tűzszünet és a béke.
Az európaiak azt gondolják, hogy a háborúnak van megoldása a harctéren, véli Orbán, aki szerint abban hisznek, hogy az oroszok jóvátétel címén kifizetik a háború költségét és Ukrajna újjáépítését, de „ez olyan illúzió, amiben komoly ember nem ringathatja magát”.
Európának nincs pénze, az oroszokat nem tudjuk rákényszeríteni arra, hogy fizessenek. Ez nem a mi problémánk, mert nem veszünk részt ebben a háborúban, mondta Orbán, aki szerint ő joggal harcol azért, hogy a magyarok pénze ne menjen Ukrajnába.
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára ma magyar idő szerint 17:30-tól kerül sor. Ezen leginkább energetikai és beruházási kérdéskről fognak tárgyalni. Az Index.hu-nak korábban nyilatkozó kormányzati források szerint a felek átfogó energiaügyletet készítenek elő, amely három fő ágazatot fedhet le: atomenergia, földgáz (különösen LNG) és olaj.
A források szerint Magyarország washingtoni javaslata egy pragmatikus cserekereskedelmen fog alapulni: az Egyesült Államok elismerné Magyarország rövid távú orosz olaj- és gázfüggőségét, miközben mindkét fél bővítené az együttműködést az atom- és LNG-szektorban. Magyarország már megkezdte a tárgyalásokat amerikai partnerekkel a fűtőanyag-ellátásról, és a GE Vernova SMR-programja előzetes értékelés alatt áll egy lehetséges magyarországi megvalósítás szempontjából.