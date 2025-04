Orbán Viktor és az állami vagyonkezelő is segítette Matolcsy Györgyék építkezését a Várban

Az ÁSZ jelentése ugyanakkor a Burg hotel ügyében több aggályos körülményre is felhívja a figyelmet. A dokumentumban egyebek mellett az szerepel, hogy:

Idén januárban a varnegyed.hu arról számolt be, hogy a Budai Várnegyed egyik kiemelt helyszínén, a Szentháromság tér 7–8. és a Szentháromság utca 1–3. szám alatti telken újra áll az a három történelmi lakóház, amely Budapest 1944–45-ös ostroma során pusztult el. Bár az épület valóban áll, ottjártunkkor semmi sem jelezte, hogy tudományos konferenciaközpontként működne.

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb az ÖT YouTube-csatornán adott interjúban hangsúlyozta, hogy a kormánynak nincs beleszólása az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálataiba, mivel az egy független szervezet. Hozzátette: még ha szeretné is, ő maga sem ellenőrizheti a jegybankot. Vagyis a kormányfő szerint sem neki, sem a kabinetnek nincs köze ahhoz, mi történt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vagyonával. Az elmúlt évek Magyar Közlönyeit átnézve ugyanakkor az derül ki, hogy két, Orbán Viktor által aláírt kormányrendelet is hozzájárult ahhoz, hogy a jegybank alapítványai megvalósíthassák az ÁSZ által gyanúsnak ítélt ingatlanberuházásaikat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!