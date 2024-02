Orbán Viktor és Dobrev Klára együtt lovagolja meg a pénteki tüntetés hullámait

Orbán Viktor semmit nem értett vagy nem akart megérteni azokból az üzenetekből, amelyek a péntek esti tüntetésen elhangzottak - közölte Dobrev Klára. A bicskei gyermekotthon áldozatait nem egyszerűen gonosz pedofilok és az ő segítőik tették tönkre, hanem az állami intézményrendszer vallott kudarcot. Az az intézményrendszer, amiért Orbán Viktor felel, akinek egy együttérző szava sem volt az áldozatokhoz.

Azért, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő még egyszer, az Árnyékkormány létrehozta a 10 pontos gyermekvédelmi programját:



1. A pedofília és a pedofília segítéséhez, leplezéséhez kapcsolódó bűncselekmények hazai büntetőjogi megítélésén szigorítunk. Már korábban kezdeményeztük, hogy ezek közösen üldözendő európai uniós bűncselekmények legyenek;



2. Más országok által már bevezetett sikeres mintákat adaptálva független vizsgálóbizottságokkal vizsgáltatjuk ki az állami intézményeken és az egyházakon belül történt, gyermekekkel szemben elkövetett visszaéléseket;



3. A civil szervezetek bevonásával erőteljesen fejlesztjük a családsegítő szolgálatokat, ennek során a korábbiakhoz képest a hangsúlyt a megelőzésre helyezzük;



4. Minden intézkedést meghozunk annak érdekében, hogy lehetőleg minden gyerek családban nőhessen fel. Ennek érdekében könnyítünk az örökbefogadás szabályain, az örökbefogadás lehetőségét megnyitjuk az egyedülállók és élettársi viszonyban élők számára is

5. A gyermek kiemelésére a családból csak akkor kerülhet sor, ha semmilyen más eszközzel sem biztosítható az egészséges és emberhez méltó fejlődése. Nem fordulhat elő, hogy a szerető, odafigyelő, de szegény családból kizárólag anyagi okokból kerüljön ki akár egy gyermek is;



6. Állami felelősségvállalással újjászervezzük a nevelőszülői hálózatot;

7. A gyermekekkel foglalkozó intézmények hatékony működéséhez a jelenleginél lényegesen nagyobb költségvetési forrással járulunk hozzá,



8. Megduplázzuk a minden gyerek után járó támogatásokat, így a családi pótlék összegét is;



9. Az oktatási rendszer jelentős átalakításával csökkenteni fogjuk az egymástól eltérő családi hátterek hatását. Az iskola ugyanis ma fokozza a társadalmi hátrányokat. A szociáldemokrata fordulatot követően az iskola a társadalmi hátrányokat csökkentő intézmény lesz;



10. Mindenki számára elérhető áldozatvédelmi és áldozatsegítő bejelentő-rendszert hozunk létre!



- szól Dobrev Klára közleménye.

Orbán Viktor a szombati évértékelő beszédében jelentette be, hogy a kormány új gyermekvédelmi törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek. A beszéd külön Facebookra is feltöltött részében a miniszterelnök azt mondta, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, át kell fésülni, és ki kell egészíteni a gyermekek védelmét hivatott jogszabályokat – az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig - emlékeztet a Telex.

A pénteki influenszertüntetésen is épp a gyerekvédelmi jogszabályok megerősítését és felülvizsgálatát követelték a felszólalók.