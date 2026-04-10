Orbán Viktor és Robert Fico is örülhet: későbbre halasztja az orosz olaj importtilalmát az EU

Elhalasztja az Európai Unió az orosz olaj imporjának tiltásáról szóló jogszabály bemutatását – vette észre a Portfolio. A tervezet jövő év végéig teljesen megtiltotta volna az uniós tagállamoknak, hogy Oroszországból importáljanak vezetékes kőolajat.

Az eredeti terv szerint a tagállamoknak március 1-ig kellett volna leválási tervet készíteni, de Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar kormány ezt nem fogja megtenni. Az új helyzet egyértelműen erősíti Magyarország és Szlovákia pozícióját: a két ország továbbra is a Barátság vezetéken érkező olajra támaszkodna, amely orosz légicsapások miatt megsérült, ezért most nem tud szállítani.

A halasztás mögött az áll, hogy az iráni háború miatt megugró olajár hatására jelenleg nincs elég politikai támogatása a jogszabály-tervezetnek. A tűzszünet bejelentése után ugyan korrigáltak az árak, de Brüsszel nem akarja lezárni az utolsó megmaradt orosz olajforrást sem, mert az ellátási helyzet továbbra is bizonytalan.

A részletes menetrend már készen van, és tartalmaz egy válsághelyzeti biztosítékot is: ha egy vagy több tagállam ellátásbiztonsága súlyosan veszélybe kerül, a Bizottság ideiglenesen engedélyezhette volna az importtilalom felfüggesztését.

Az előterjesztésre és a hatályba lépésre még várni kell, de az ötletet nem véglegesen tette a fiókba az Európai Bizottság. Egy ilyen rendeletet minősített többséggel is el lehet fogadni, tehát Magyarország és Szlovákia vétója nélkül is átmehetett volna.