2p
Makró Európai Unió Olaj Oroszország Szlovákia Orbán Viktor Robert Fico

Orbán Viktor és Robert Fico is örülhet: későbbre halasztja az orosz olaj importtilalmát az EU

mfor.hu

Megugrottak az olajárak, nincs elég politikai támogatottsága az ötletnek – ezzel indokolta az Európai Bizottság, hogy nem április közepén mutatják be az orosz olaj importtilalmáról szóló rendelettervet. A halasztás egyértelműen Magyarország és Szlovákia pozícióját erősíti. 

Elhalasztja az Európai Unió az orosz olaj imporjának tiltásáról szóló jogszabály bemutatását – vette észre a Portfolio. A tervezet jövő év végéig teljesen megtiltotta volna az uniós tagállamoknak, hogy Oroszországból importáljanak vezetékes kőolajat.

Az eredeti terv szerint a tagállamoknak március 1-ig kellett volna leválási tervet készíteni, de Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar kormány ezt nem fogja megtenni. Az új helyzet egyértelműen erősíti Magyarország és Szlovákia pozícióját: a két ország továbbra is a Barátság vezetéken érkező olajra támaszkodna, amely orosz légicsapások miatt megsérült, ezért most nem tud szállítani.

A halasztás mögött az áll, hogy az iráni háború miatt megugró olajár hatására jelenleg nincs elég politikai támogatása a jogszabály-tervezetnek. A tűzszünet bejelentése után ugyan korrigáltak az árak, de Brüsszel nem akarja lezárni az utolsó megmaradt orosz olajforrást sem, mert az ellátási helyzet továbbra is bizonytalan.

A részletes menetrend már készen van, és tartalmaz egy válsághelyzeti biztosítékot is: ha egy vagy több tagállam ellátásbiztonsága súlyosan veszélybe kerül, a Bizottság ideiglenesen engedélyezhette volna az importtilalom felfüggesztését.

Az előterjesztésre és a hatályba lépésre még várni kell, de az ötletet nem véglegesen tette a fiókba az Európai Bizottság. Egy ilyen rendeletet minősített többséggel is el lehet fogadni, tehát Magyarország és Szlovákia vétója nélkül is átmehetett volna.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Akkora költségvetési hiányt hozott össze a kormány márciusig, mint tavaly 11 hónap alatt

Az idei költségvetési hiánycél 81 százalékát teszi ki az év első három hónapjában összeadódott deficit. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a költségvetés stabil.

Várhatják a szombatot, akiknek nincs magyar rendszámuk

A dízel piaci ára bruttó 25 forinttal csökken szombattól, a benziné pedig bruttó 9 forinttal. Előbbi piaci ára várhatóan 800 forint alá csökken ezzel, a benziné már pénteken is 700 forint alá esett.

2026 első fél évében több mint 400 milliárd forinttal kell kipótolni a közműszolgáltatókat a csökkentett rezsidíjak ellenében. Ezúttal 93,2 milliárd forintot kapnak.

52-39 a Tisza Párt és a Fidesz szavazóinak aránya a Publicus Intézet legfrissebb felmérése szerint. Ez a különbség a biztos szavazó pártválasztókra vonatkozik, a teljes népességben 38-29 az állás a Tisza javára.

A 21 Kutatóközpont felméréséből kiderül, főleg a fiatalok érzik, hogy romlott az éleminőségük 2022 és 2026 között.

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint, a legnagyobb mértékben a dollárral szemben.

A múlt héten tette közzé az Energiaügyi Minisztérium, hogy 130 ezernél is több pályázat érkezett a lakossági energiatárolási pályázatra. Ez jóval több, mint az eredeti tervekben szereplő 40 ezres támogatotti létszám. A győztesek kiértesítése elkezdődött, de egyelőre nem tudni, hogy mennyi pályázó kap támogatást. Amennyiben az érintettek nagy része megkapná a hozzájárulást, az Magyarország energiabiztonsága szempontjából is fontos lépést jelentene.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG