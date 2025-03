Orbán Viktor Európája biztosan nem tudná megvédeni magát

Miközben tehát az uniós vezetők Brüsszelben éppen azon vitatkoznak, milyen pénzből és milyen fegyvereket vásároljanak, sokkal fontosabb lenne egy Egyesült Államoktól független parancsnoki és irányítási struktúra, valamiféle közös európai haderő felállítása, miközben bizonyos kritikus képességeket is fejleszteniük kéne az uniós tagállamoknak – de közös stratégia mentén, hiszen mondjuk nincs szükség külön francia, német, brit és pláne belga vagy magyar műholdas felderítésre és kommunikációra, de az európai haderők együttesen viszont nem tudnak e nélkül hatékonyan működni.

Ez azért is különösen aggasztó, mert az Egyesült Államokkal ellentétben – amely a hadviselés minden terén rendelkezik saját képességekkel – az európai NATO-tagállamok haderői csak együtt lehetnek erősek. Haditengerészet területén például megkerülhetetlen Nagy-Britannia vagy éppen Franciaország, míg mondjuk bevethető nagy számú harckocsikért Lengyelországhoz vagy éppen Görögországhoz kéne fordulni, és így tovább.

Az első számú megoldandó probléma viszont az, hogy jelenleg Európának az Egyesült Államok dominálta NATO-n kívül nincs semmilyen működő parancsnoki struktúrája, sem logisztikai rendszerei, sem terve arra, hogy milyen módon vetné be erőit egy mondjuk a balti államok ellen intézett orosz támadás esetén.

Ez azonban nem igaz – olvasható a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár cikkében . A NATO európai tagállamainak összességében számos területen – például páncélosok, tüzérségi eszközök, katonák létszáma – az Egyesült Államokéval összemérhető, sőt azt meghaladó katonai ereje van. Vannak persze súlyos hiányosságok, például űrbéli felderítő és kommunikációs eszközök terén, illetve sérülékenységet jelent, hogy az európai országok által vásárolt amerikai fegyverek amerikai beleegyezés és logisztikai, hírszerzési támogatás nélkül nem, de legalábbis nehezen vethetők be.

